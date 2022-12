Transformation statt Kapitulation – wie Geschäftsmodelle Krisen überstehen

Nürnberg – Im Januar ist es wieder so weit: Der 11. Nürnberger Unternehmer-Kongress (NUK) mit anschließendem Neujahrsempfang findet statt am 23.01.2023 im NCC Ost der NürnbergMesse – mit erstklassigen Keynote Speakern und Wirtschaftsvertretern der Metropolregion Nürnberg. Diese diskutieren gemeinsam mit etwa 800 Teilnehmer:innen unter der Schirmherrschaft von Dr. Markus Söder darüber, wie mittelständische Unternehmen in einer unbeständigen und von Krisen gezeichneten Welt weiterhin erfolgreich bleiben. Die Transformationsfähigkeit von Unternehmen gehört zu den vielen spannenden Themen auf dem Unternehmer-Kongress.

Bewährte Geschäftsmodelle stehen auf wackeligen Beinen

Die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre haben manche Unternehmen an ihre Handlungsgrenzen gebracht. Krisen decken selbst in bewährten Geschäftsmodellen schonungslos Schwächen und Defizite auf. Selbst erfolgreichen Traditionsunternehmen in Deutschland fiel es in diesem Jahr schwer, die neuen Herausforderungen zu bewältigen.

Auch wenn sie die letzten Jahre und Jahrzehnte erfolgreich waren, müssen sich viele Unternehmen heute die Frage stellen, ob ihr Geschäftsmodell in der Zukunft bestehen kann. Ganze Industriezweige kämpfen mit Problemen, die von Jahr zu Jahr größer werden.

Konsequenzen bei Finanzierungsfragen

Durch massive Umsatzeinbrüche, drohende Rezession, steigende Zinsen im Zuge der Inflation und damit auch höhere Risikoprämien entstehen bei der Finanzierung zunehmend Hindernisse. Wer als Unternehmen heute einen Kredit beantragt, muss höhere Hürden meistern. Zusätzlich wird es schwieriger, die Nachfolge oder den Verkauf eines Unternehmens in die Wege zu leiten. Von diesen Entwicklungen ist auch der Mittelstand in Deutschland betroffen.

Transformationsfähigkeit als Entscheidungskriterium

In erster Linie gilt es, herauszufinden, mit welcher Art von Herausforderungen ein Unternehmen konfrontiert ist. Sind diese vorübergehend oder betreffen sie entscheidende Strukturen des Geschäftsmodells? Karl-Michael Krüger (Platinum Partners GmbH), Dirk Helmbrecht (VR Bank Metropolregion Nürnberg eG) und Dr. Ralf Holz (Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH) diskutieren mit den Teilnehmern in ihrem Gesprächskreis darüber, wie die Transformationsfähigkeit eines Unternehmens auch während einer Krise gefördert werden kann. Denn sie entscheidet, ob Unternehmen in Zukunft bestehen können.

