De Dietrich erweitert sein Technikum mit Technologien für überkritisches CO2

Die von Thar Process gelieferten neuen Systeme ermöglichen De Dietrich, Extraktions- und Reinigungstechnologien (Chromatographie) für die pharmazeutische und Naturstoff- Industrie intern zu testen und zu erweitern.

De Dietrich Process Systems baut technische Lösungen, die auf überkritischen CO2-Technologien basieren, stark aus. „Wir sind von überkritischem CO2 als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen organischen Lösungsmitteln überzeugt. Es kann aufgearbeitet und wiederverwendet werden. Zudem werden die Anforderungen an ein sicheres und umweltfreundliches Verfahren mit niedrigen TCO [Total Cost of Ownership] erfüllt. Die Installation ist einfach und erfordert keine ATEX-Umgebungen” erklärt Frédéric Guichard, Business Unit Managing Director Pharma & Green Solutions. Um Fachwissen zu erweitern und den Kunden diese Anlagen für Versuche zur Verfügung zu stellen, hat De Dietrich zwei Anlagen für die Extraktion (SFE) und die Reinigung (SFC) erworben.

Überkritische Technologien sind hochgradig präzise und skalierbar und bieten ein hohes Potenzial für viele Kunden. Mit der Anschaffung von Pilotanlagen für die CO2-Extraktion und CO2-Chromatographie möchte De Dietrich das volle Potenzial der überkritischen Technologien auf der Grundlage der Erfahrungen von Thar Process aufzeigen. Thar Process ist ein Pionier auf diesem Gebiet und hat bereits zahlreiche „Fortune 500“-Kunden. Das in den USA ansässige Unternehmen betreibt seine Anlagen in Pittsburgh und bietet auch Dienstleistungen als Lohnverarbeiter an. Da Thar Process ebenfalls in Europa präsent ist, war die Partnerschaft mit De Dietrich naheliegend.

Die beiden Systeme werden bis Ende des Jahres in einem speziellen Teil des Tech Lab in Semur-en-Auxois, Frankreich, installiert. Dieses Tech Lab ist das Test- und Entwicklungszentrum für neue Prozesslösungen. Es wird für die Pharma & Green Solutions Business Unit der DD-Gruppe mit Unterstützung von France Relance gebaut. „Überkritische CO2-Systeme werden, neben den konventionellen Trocknungs- und Pulverhandhabungstechnologien, für Tests zur Verfügung stehen. Mit dem einfachen Zugang und der Schulung durch Experten von Thar Process und De Dietrich werden wir diese grüne Technologie voranbringen“ schließt F. Guichard.

www.dedietrich.com/de

Über De Dietrich Process Systems: De Dietrich Process Systems entwickelt, fertigt und vermarktet Lösungen auf Basis von Apparaturen mit Stahlemail-, Edelstahl-, Speziallegierungs- und Borosilikatglas-Technologien für die chemische und pharmazeutische Industrie.



Das Geschäft von De Dietrich umfasst auch die technische Konzeption, Planung, Installation und Inbetriebnahme chemischer Anlagen aus korrosionsbeständigen Materialien sowie die Bereitstellung zugehöriger Dienstleistungen.



Unsere Spezialisierung auf modernste Technologien und ein Kundenstamm, der hauptsächlich aus weltweit tätigen Großkonzernen besteht, die von unseren Produkten höchste Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit verlangen, bedeuten für De Dietrich Process Systems, dass es seine Organisation auf internationaler Ebene mit Blick auf zwei Ziele weiterentwickelt: In jeder unserer Geschäftseinheiten das gleiche Maß an Qualität, Sicherheit und Respekt für die Umwelt erzielen.

Auf jedem Kontinent präsent sein, zumindest im Hinblick auf Service, Wartung und Reparatur und, sofern der Markt es erlaubt, durch lokale Produktion.

