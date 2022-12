Vom Promotionjob im Fundraising zur Unternehmensführung

Gezielte Förderung und langfristiges Coaching machen Karrieren bei promotionwelt möglich

Es gibt sie auch heute noch: Karrierechancen jenseits der bekannten Pfade. So etwa im Fundraising und Promotion, wo der Aufstieg vom Promotion-Job bis zur Führung des eigenen Unternehmens auch heute noch möglich ist. Das auf Promotion spezialisierte Unternehmen promotionwelt GmbH hat beispielsweise im Laufe der Zeit zahlreiche solche Karrieren gefördert. Möglich macht dies ein Konzept des dauerhaften Lernens und des langfristigen Coachings durch interne und externe Experten.

Das Motto „fordern und fördern“ beginnt bereits in der Ausbildung „on the Job“. In einem hausinternen Schulungsprogramm bei der promotionwelt GmbH werden Jobsuchende im Dialog-Marketing für gemeinnützige Organisationen geschult. Dabei kommen die Bewerber/innen vom ersten Tag an in den Genuss einer sozialversicherungspflichtigen Festanstellung und einer Bonus-Regelung. Zudem gibt es bei der promotionwelt GmbH mit Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover und Standorten in ganz Deutschland neben der klassischen Festanstellung in Vollzeit auch Teilzeitmodelle und praktische Unterstützung beim Weg in die Selbstständigkeit. So gibt es ganz unterschiedliche Modelle für die unterschiedliche Lebenssituationen der Menschen. Obendrein arbeiten sie noch bei einer Unternehmensgruppe, die mit dem Titel „Deutschlands Beste“ im Deutschlandtest und bereits zwei Mal mit dem Titel „Begehrtester Arbeitgeber“ ausgezeichnet wurde.

Die promotionwelt GmbH bietet dabei die Chance für Arbeitssuchende jeden Alters zu einer Ausbildung zum Promoter oder Promoterin. Neben der theoretischen Ausbildung gibt es auch den Einsatz in der Praxis. Durch dieses duale System lässt sich eine hohe Qualifikation erreichen – Grundlage für eine spätere Karriere. Das Qualifizierungsprogramm beginnt jeweils mit individuellen Probetagen, bei denen sich die Interessenten über den Job und den Ablauf informieren können. Um auch Müttern und Vätern einen guten Start zu ermöglichen, wird zudem auf dem Firmengelände der Zentrale der promotionwelt GmbH in Burgwedel noch ein betriebsnaher Kindergarten geboten.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

