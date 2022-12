DFI entfaltet seine Schlagkraft Erste Auszeichnung mit dem Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen in Taiwan 2022

DFI gewann den Bronze Award in der Kategorie „Nachhaltigkeitsberichte in Unternehmen – Elektronische Informationsverarbeitungsindustrie“ und nahm die Auszeichnung durch den Geschäftsführer von DFI, Alexander Su (fünfter von rechts), entgegen

Neben der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts in diesem Jahr haben wir uns auch für die „15. Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA) 2022“ beworben und den Bronze Award in der Kategorie „Nachhaltigkeitsberichte in Unternehmen – Elektronische Informationsverarbeitungsindustrie“ gewonnen. Obwohl DFI gerade erst seine ersten Schritte macht, wird das Unternehmen von Dritten bereits aufmerksam beobachtet und arbeitet weiter an der Optimierung seiner Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung.

Die „15. Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA) 2022“, die von der Taiwan Sustainable Energy Research Foundation (TSERF) organisiert wurde, fand im November statt und wurde vom Geschäftsführer von DFI, Alexander Su, besucht. Nach Angaben des Veranstalters nahmen an den 15. TCSA Taiwan Corporate Sustainability Awards 424 Unternehmen oder andere Einrichtungen teil, was einem Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Rekord darstellt. Es war also nicht ganz einfach, einen Preis zu gewinnen.

Alexander Su erklärte, dass es für DFI eine große Ehre sei, in diesem Jahr eine Auszeichnung für seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht zu erhalten. Auf dem Gebiet des Umweltschutzes haben wir Anfang des Jahres von einem unabhängigen internationalen Institut die ISO 14064-1 Zertifizierung für unsere Kohlenstoffbilanz erhalten. Im Bereich der sozialen Verantwortung hat das Unternehmen bordeigene Systeme zur Unterstützung des Verkehrs in ländlichen Gebieten bereitgestellt. In Bezug auf die Unternehmensführung hat DFI nicht nur einen Rekordanstieg des konsolidierten Umsatzes um 58,2% im Jahr 2021 zu verzeichnen, sondern verfügt auch über ein umfassendes Informationssicherheitsmanagement und einen Fünfjahresplan zur Verbesserung der Unternehmensführung. Außerdem aktualisiert DFI seine offizielle Webseite und betreibt soziale Netzwerkplattformen wie LinkedIn und Facebook, um einen offenen und vielfältigen Kommunikationskanal zwischen den Interessengruppen und DFI zu schaffen.

Durch die von der globalen industriellen Automatisierung und digitalen Transformation ausgelöste Welle von Infrastrukturprojekten ist die intelligente Fertigung zu einem langfristigen und dauerhaften Bedarf geworden. DFI arbeitet mit seinen Partnern und Tochtergesellschaften zusammen, um verschiedene Programme zur Verringerung des Energieverbrauchs und des Kohlenstoffausstoßes zu fördern und die Energieeffizienz zu verbessern. DFI steht nicht nur für seine gesellschaftliche Verantwortung, sondern hilft auch anderen Unternehmen dabei, die Wende zu beschleunigen, den Anforderungen neuer Infrastrukturprojekten gerecht zu werden, Innovation voranzutreiben und Produktivität zu steigern, um gemeinsam den maximalen Wert für Kunden schaffen und der beste Partner für OT-Intelligenz für Unternehmen sein.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie bitte: https://www.dfi.com/, um uns zu kontaktieren



Über DFI

Das 1981 gegründete Unternehmen DFI ist ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähigen Embedded-Computing-Lösungen. DFI blickt auf 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Industriecomputer zurück und bietet höchst stabile integrierte Systeme in Industriequalität wie Industrie-Mainboards, Einplatinenrechner sowie Systeme und Tablets in verschiedenen Größen an. Die Produkte von DFI finden in der Fertigung, im Verkehrswesen, in der Energie- und Medizinbranche sowie im Handel und im Militär Einsatz. Aufgrund ihrer hohen Qualität, Stabilität und Zuverlässigkeit können sie selbst in den rauesten Umgebungen betrieben werden. DFI ist 2017 der BenQ/Qisda-Unternehmensgruppe beigetreten, um seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit auszubauen, sein Supply-Chain-Management und seine Produktionskapazität zu erweitern und seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, um seinen Kunden Mehrwert zu bieten. Weitere Informationen: https://www.dfi.com/

