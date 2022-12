Moxa präsentiert bedienungsfreundliche IIoT-Gateways für eine vereinfachte Datenfernübertragung

Digitale Transformation und Nachhaltigkeit sind für die Unternehmen von heute zwei wesentliche Ziele. Energieunternehmen beispielsweise sind auf ein zuverlässiges und effizientes System angewiesen, um Echtzeitdaten von entfernten Edge-Geräten nahtlos an Cloud-Anwendungen zu übertragen. Die kürzlich von Moxa auf den Markt gebrachte Serie AIG-100 umfasst branchenweit führende IIoT-Gateways, die Ihnen dabei helfen, Ihre IIoT-Ziele bei niedrigsten Gesamtbetriebskosten zu erreichen, da sie speziell für Anwendungen mit verteilten Energieressourcen ausgelegt sind, insbesondere für Solarenergie- und Energiespeichersysteme.

Branchenführende Gateways zur Schließung der Lücke zwischen OT- und IT-Systemen

In IIoT-Systemen besteht eine unvermeidliche Herausforderung darin, dass die meisten Edge-Geräte an abgelegenen, schwer zugänglichen und unbemannten Standorten angeordnet sind. Unternehmen müssen daher unbedingt Möglichkeiten finden, die von entfernten Standorten gesammelten Daten zu qualifizieren und zu verarbeiten, um sie an Cloud-Anwendungen zu übergeben, damit die Informationen für die Verwaltung von betrieblichen Ressourcen und für das Treffen präziser und strategischer Geschäftsentscheidungen genutzt werden können. Um die Lücke zu schließen und die Konvergenz von Betriebs- und Informationstechnologie (OT- und IT-Technologie) zu beschleunigen, können die IIoT-Gateways der Moxa-Serie AIG-100 mit Funktionen wie der integrierten Datenverkehrsüberwachung und -diagnose bei der Überwachung und Behebung von Kommunikationsproblemen sowohl für IT-Protokolle (Azure, AWS, MQTT) als auch für OT-Protokolle (Modbus) helfen. Zum Lieferumfang der IIoT-Gateways der Serie AIG-100 gehören ein Provisioning-Tool und ein Gerätemanagement-Service, mit denen Unternehmen die Gateways ganz einfach per Fernzugriff installieren und verwalten können. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung von Ausfallzeiten und einer Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Mit wenigen Klicks von komplexen Konfigurationen zu fertigen OT-Daten

Zum Erfassen von Daten für IIoT-Anwendungen ist eine bedienungsfreundliche und effiziente Lösung von entscheidender Bedeutung. Das Gateway AIG-100 lässt sich nahtlos mit UPort- und ioLogik-Geräten von Moxa integrieren, so dass eine Plug-and-Play-ähnliche Installation für E/A-Systeme und serielle Erweiterungen realisiert werden kann. Komplexe Prozesse zur Installation von Treibern und zur Einrichtung können entfallen. Darüber hinaus verfügt das AIG-100 über eine No-Code-Datenverarbeitung, die den Benutzer dabei unterstützt, OT-Daten über eine intuitive Benutzeroberfläche ohne zusätzlichen Programmieraufwand zu verarbeiten.

Highlights der Serie AIG-100

Unterstützt die Datenkonversion und -übertragung von Modbus TCP/RTU zu Azure, AWS und MQTT-Cloud

Eingebautes Überwachungs- und Diagnosetool für den Netzwerkverkehr zur einfachen Fehlerbehebung

Unterstützt Speicher-, Weiterleitungs- und Datenloggerfunktionen zur Vermeidung von Datenverlusten

Nahtlose Integration mit ioLogik- und UPort-Geräten von Moxa zur einfachen Erweiterung von E/A und seriellen Schnittstellen

Eingebaute Datenverarbeitungsfunktion – kein Programmieraufwand erforderlich

Mehr über die IIoT-Gateways der Serie AIG-100 von Moxa erfahren Sie auf der Produktseite.

Über Moxa

Moxa ist ein führender Hersteller von Lösungen für die industrielle Netzwerktechnik sowie für Computing- und Edge-Connectivity-Anwendungen, die die Konnektivität für das Industrial Internet of Things herstellen. Mit über 35 Jahren Branchenerfahrung hat Moxa mehr als 82 Millionen Geräte weltweit vernetzt und verfügt über ein Distributions- und Servicenetz, das Kunden in mehr als 80 Ländern erreicht. Moxas Kunden profitieren von zuverlässigen industriellen Netzwerken und Kommunikationsinfrastrukturen. Ganz nach dem Motto: Reliable Networks, Sincere Service. Weitere Informationen über die Lösungen von Moxa finden Sie unter www.moxa.com und www.moxa-europe.com.

