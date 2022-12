Die green consult services GmbH erhält den wachstumsstark. Award 2023

Der Award für die innovativsten Gründer geht an einen neuen Player in der Energieszene.

Mit dem wachstumsstark. Award von Gründer.de werden Startups ausgezeichnet, die es mit ihrem jungen Unternehmen geschaffthaben, Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben. Nicht selten sind dies Unternehmer, die selbst zu Impulsgebern für eine ganz Branche wurden.

„Diese besondere Würdigung meiner Unternehmensidee und unserer Arbeit hat mich angenehm überrascht“, freut sich Zlatko Pajan, der Geschäftsführer und Gründer der green consult services GmbH, über den wachstumsstark. Award 2023 von Gründer.de. Als alter Hase mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien gründete Pajan 2021 die green consult services GmbH. Sie ist Groß- und Einzelhändler, aber auch Komplettanbieter für Solarstromanlagen, Wärmepumpen- Heizsysteme und beschäftigt sich mit Windenergie, Wasserstoffenergie und E-Mobilität. „Wir bieten ausschließlich hochwertige Komponenten führender Hersteller an, orientieren uns an neuesten Technologien und stellen die Qualität in den Vordergrund. Für die Auswahl unserer Produkte stehen Sicherheit und Langlebigkeit an erster Stelle“, so Pajan weiter.

Die green consult services GmbH versteht sich als kompetenter Partner für den qualifizierten Fachhandel, aber auch für Endkunden und Investoren. Die konsequente Markenpolitik und die sorgfältige Auswahl der Lieferanten sind der Grund für das schnelle Wachstum des StartUps. Kein Wunder, dass dies dem Team von Gründer.de nicht verborgen blieb.

Gründer.de ist eine Online-Plattform, die sich um die Belange von Gründern, Selbständigen und Startups kümmert. Im Dezember 2010 von Thomas Klußmann und Christoph Schreiber ins Leben gerufen, ist Gründer.de eine Marke der Digital Beat GmbH. Mit dem wachstumsstark. Award zeichnet Gründer.de Startups und innovative Unternehmen aus, die mit ihrer Wachstumsstrategie überzeugen. Eine Experten-Jury – bestehend aus Business Angels, Professoren und Gründern – begleitet den Award. Den Sieger-Unternehmen verspricht Gründer.de die Reichweite mit dem Award zu steigern und die Sichtbarkeit des Unternehmens über die Branche hinaus zu verbessern.

Zlatko Pajan gibt Gründer.de in einem Interview gerne Auskunft über seine Geschäftsidee und sein -konzept. Er berichtet von Alleinstellungsmerkmalen und Strategie, aber auch von kleinen Fehlern, die man hätte vermeiden können.

Hier geht es zum Interview: https://www.gruender.de/events/wachstumsstark-award-2023-green-consult-services-gmbh/

Weitere Infos zum Unternehmen: www.greenconsultservices.com

*Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

green consult services GmbH.

Herr Zlatko Pajan

Riesenfeldstr. 77

80809 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 51 47 42 89

web ..: http://www.greenconsultservices.com

email : green-consult-services@outlook.com

Kurzprofil der green consult services GmbH

Mann der ersten Stunde!

Im September 2021 von Geschäftsführer Zlatko Pajan gegründet, ist die green consult services GmbH in München ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Wenn auch das Unternehmen noch jung ist, so ist die Erfahrung und Expertise des Geschäftsführer Zlatko Pajan groß und in über 20 Jahren gereift. Er arbeitete bei Unternehmen wie Sonnenkraft, EON Solar, autarq und auch bei Daikin, bildete sich stets weiter und ist immer auf neuesten Stand der Technik.

Die green consult services GmbH ist Groß- und Einzelhändler, Komplettanbieter für Solarstromanlagen, beschäftigt sich aber auch mit Wärmepumpen und Heizsystemen, Windenergie, Wasserstoffenergie und E-Mobilität. Es werden ausschließlich hochwertige Komponenten führender Hersteller geliefert und verbaut. Das Unternehmen orientiert sich an neuesten Technologien und achtet auf höchste Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit seiner Produkte.

Die Konsequente Markenpolitik und die sorgfältige Auswahl der Lieferanten ermöglichen ein optimiertes Preis-Leistungsverhältnis für dauerhaft ertragreiche Energieanlagen. green consult services versteht sich als kompetenter Partner für den qualifizierten Fachhandel, aber auch für Endkunden und Investoren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://www.greenconultservices.com

Pressekontakt:

futureCONCEPTS Jäger-Schrödl & Kollegen

Frau Christa Jäger-Schrödl

Vogelbuck 11

91601 Dombühl – Kloster Sulz

fon ..: 0171-5018438

web ..: http://www.futureCONCEPTS.de

email : info@furtureCONCEPTS.de