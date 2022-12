Va bene cosi – der neue Italosong von Genio per Due

Das neue Lied des Stuttgarter Italo-Pop Duos

Für die Stuttgarter Italo-Musiker Genio per Due begann in 2020 die aufregende Reise ins Show Business mit Ihrer Debut-Single „Amore“. Es folgten dann „Metropolitane“, „Sensazioni“ und

in diesem wohl heißesten Sommer „A far l‘ amore con te“.

Das Besondere ist: Diego und Brigitte kreierten diese Songs in sogenannten Sessions live mitten in ihren Shows zusammen mit ihrem Publikum.

Nachdem die beiden Vollblutmusiker eindrucksvoll bereits 4 tolle Songs am Start haben, folgt nun auf vielfachen Wunsch von Musik-Redakteuren und Fans eine herzensergreifende Ballade…

„VA BENE COSI“ – zeigt Genio per Due mit mehr als nur viel Gefühl. Die Italo-Rockpop-Ballade besticht durch ihr kristallklares Arrangement. Getragen wird diese Liebeserklärung durch melodische Gitarren, die hintergründig, ohne zu stören, richtig ab-rocken. Ein Kuschel-Song erster Güte, den beide bei einem Auftritt im Sommer, in märchenhafter Strandkulisse mit Wellen im Sonnenuntergang in Italien einfach mal so vor Publikum kreierten: „Die Nacht wird voller Sonne und Freiheit sein“…

Natürlich beschreibt „VA BENE COSI“ eindrucksvoll ihre Liebe, die seit über 35 Jahre beide zusammenhält und deren Feuer immer wieder aufs Neue entfacht. Ein Geheimnis ihrer Liebe ist, dass sie alles, aber auch einfach alles immer gemeinsam bestreiten, so wie auch ihre Leidenschaft, zur Musik auf vielfältige Weise. Somit ist es auch kein Wunder, dass all ihre Songs biografische Züge beinhalten. Natürlich ist auch dieser Song mit dem typischen mediterranen Charme versehen. Eben vielleicht dann doch typisch italienisch.

Die anstehende Kuschelzeit dürfte jetzt gerettet sein mit „VA BENE COSI“ von Genio per Due.

Genio per Due – VA BENE COSI 3:31 Minuten

DE-F28-22-349-01

Music & Lyrics: Diego Stanissa

Arrangement: Robin Masters, dee jay RUFUS

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Producer: Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Diego & Brigitte Stanissa: Vocals

Bob Wundermann: Keyboards, Bass, Drums Programming & Percussions

Chris Odien: Piano & Basic Keyboards, Guitars and Accordion

Recordings, mixes by Robin Masters and dee jay RUFUS

Mastering by Robin Masters

Studio work at TonArt Studio Bremen

Cover photos: Martina Schilling c/o Coverface Saarbrücken

Cover design: Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2022 JAYKAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: 14349

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

