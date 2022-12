MACH MIT-WERD FIT

Meridian Power Training

STEIGERE DEINE FITNESS!

Das Meridian Power-Training steht für mehr Power, mehr Energie und Beweglichkeit.

Kennst du das?

Taub im Bett ist das Profil, das sich dir sonst am Morgen zeigt. Deine Gedanken schleichen durch deinen Kopf, du denkst an die vergangene Nacht, die dir abermals den erholsamen Schlaf nicht gab. Es ist verständlich weiterschlafen zu wollen aber es nützt nichts. Die Sorgen begleiten Dich in den Wartezimmern der Mediziner. Was wird ihr Schlusswort sein? Welche Spritze wirst du diesmal bekommen und wie viele werden es schließlich werden? Wie lange hilft die Tortur diesmal?

Die Qualen von Rückenschmerzen sind nur allzu verständlich, ohne einen gesunden Rücken ist die Position unseres Kopfes hängend, lustlos und von Schmerz getrieben. Dabei können Rückenschmerzen für immer verschwinden.

Trägheit Tschüss! Komme in deine wahre Kraft und Lebendigkeit mit dem Meridian-Power-Training!

Durch das Meridian-Power-Training bringst Du die Leute zum Staunen, weil dein Rücken nicht mehr vor Schmerz mit dir spricht.

Deine Zukunft:

Heute ist dein neuer Tag im Leben, du erhebst dich aus deinem Bett frühmorgendlich gestärkt; du steigst empor in ein Leben, das dich ab heute nicht mehr lähmt. Voller Lebenskraft stellst du dich deinen Herausforderungen des Lebens. All deine neuen Kräfte sind investiert in Dich, in die Freude.

Dein Ergebnis: Mehr Power, mehr Beweglichkeit und Lebensfreude!

Regelmäßiges Aktivieren der Meridiane macht Power und happy. Nutze das Jahrtausende alte Wissen der TCM (Traditionel Chinesischen Medizin), was Millionen Menschen schon erprobt haben und nutzen.

Nutze Kerstins Meridian-Power-Training für deine neue Lebensbewegung. Am besten flechtest du die Power-Bewegungen in dein neues Leben ein. Nutze den Onlinekurs bequem von Zuhause aus. Trainiere zu Hause, um draußen die gute Figur zu präsentieren!

Nutze diesen Link oder den QR Code zum Onlinekurs und investiere nur 49,-€ für deine Gesundheit!

https://kerstin-meier.coachannel.com/meridian-power-training-2

Kerstins Onlinekurs ist für deine neue Lebensbewegung! Am besten flechtest du auch danach die Power-Bewegungen in dein neues Leben ein.

Kerstin Meier ist Heilpraktikerin, Seminarleiterin und Speakerin. Seit über 20 Jahren begleitet sie Menschen zu mehr Gesundheit, mehr Energie und Selbstliebe. Die Expertin nutzt das Jahrtausende alte Wissen der TCM (Traditionell Chinesischen Medizin) und die Reaktivierung von Körperzellen auf DNA-Ebene. Ihr Wissen hat sie als Dozentin bei Theralogy von 2019-2020 weitergegeben Heute bildet sie Therapeuten in eigenen Seminaren aus.

Und buch dir hier einen Termin, um die Schmerzen loszuwerden:

Kerstin Meier

Heilpraktikerin

Hauptstr. 33, 82140 Olching

Tel.08142 4101918

https://kerstin-meier.com/

https://www.provenexpert.com/kerstin-meier/

https://www.instagram.com/kerstinmeier10/

https://www.facebook.com/naturheilpraktikerinkerstinmeier

https://www.youtube.com/channel/UCGi-cZsx831MvnMM7l1CSBA

Zickt dein Körper, weint die Seele.

Expertin für:

Rücken- und Nackenschmerzen, Bandscheibenvorfälle

Stärkung des Immunsystems und Allergien

Schlafstörungen

Reaktivierung von Körperzellen

Ängste, Schuldgefühle und andere emotionale Blockaden überwinden

Traumaüberwindung sellisch, geistig und körperlich

