Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Morde“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Ein niederträchtiger Mörder macht Ostfriesland unsicher! Immer neue Todesfälle in Aurich und Umgebung sorgen für Unruhe in der Bevölkerung. Wo liegt das gemeinsame Motiv, oder gibt es das überhaupt?

Die Kommissare Brookmer und Jacobs sind aufs Höchste gefordert, denn die Uhr tickt! Wer wird das nächste Opfer sein? Wie so oft kann Oma Tieske schließlich einen wichtigen Hinweis geben!

Zum Inhalt von „Auricher Morde“:

»Haben wir einen Serienmörder hier in Ostfriesland?«

Die große Zeltparty in Aurich findet einen mörderischen Abschluss, denn bei den Aufräumarbeiten am nächsten Tag wird ein Mann erstochen aufgefunden! Wer hat Rolf Ableits, der für eine ostfriesische Baufirma arbeitete, nach dem Leben getrachtet?

Die Kommissare Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer finden zunächst keine klaren Anhaltspunkte. Eine unzufriedene Ehefrau, ein Nachbarschaftsstreit, eine Kneipenschlägerei beim letzten Fußballspiel; Rolf Ableits war ein hitziger Charakter, aber reicht das für ein Mordmotiv?

Dann der Schock: Der Täter schlägt in kurzer Abfolge noch zweimal zu! Handelt der Auricher Messermörder wahllos oder gibt es eine Verbindung zwischen den Opfern?

Der Ermittlungsdruck ist groß, doch am Ende erhält Dr. Evert Brookmer ausgerechnet von Oma Tieske, in deren Kiosk sich der Kommissar immer mit Kaffee und den neuesten Stadtgeschichten versorgt, einen vielversprechenden Hinweis …

„Auricher Morde“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Morde“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0BPDRZ9ZN sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/auricher-morde-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer-brookmer-und_39682293-1.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

