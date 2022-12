Hoteldirektor Michael Mauersberger: Vietnam-Projekt gegen Fachkräftemangel im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Frankfurt am Main, 12. Dezember 2022. Hoteldirektor Michael Mauersberger lud erstmals nach der Pandemie wieder zum Weihnachts-Presse-Lunch in das Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte ein.

Vietnamprojekt gegen den Fachkräftemangel in Deutschland

Eine externe Rekruterin hat in Vietnam drei Vietnamesen im Alter zwischen 19 und 30 Jahren für eine Ausbildung rekrutiert. Die zukünftigen Auszubildenden erhalten eine Kochausbildung. In Vietnam haben sie bereits einen Sprachkurs bis B1 absolviert. Die drei Vietnamesen befinden sich bereits in Deutschland und absolvieren bis zum Ausbildungsstart als Köche im März 2023 einen weiteren Deutschkurs, um das B2-Zertifikat zu erhalten. Der Internationale Bund wird die drei Auszubildenden weiterhin für sechs Monate betreuen, um das Ankommen und Einleben in Frankfurt zu erleichtern. Weitere Projektpartner sind neben dem Best Western Premier IB Hotel Hotel Friedberger Warte der IB Mitte gGmbH Region Sachsen und der IB Südwest gGmbH.

Mit Kitacatering: Die Dippegugger, IB Catering Frankfurt am Main, wird auf Nachhaltigkeit gesetzt

Entstanden ist die Idee des Kitacaterings im Lockdown. Seit September 2021 werden Mittagessen an die Frankfurter Kitas Zauberwiese, New Betts, Westside Towers und an die Kifaz Griesheim geliefert. „Aktuell liefern wir an ca. 350 Kinder Mittagessen. Ab März kommen zwei weitere Lieferungen dazu mit insgesamt 150 Essen“, so Hoteldirektor Michael Mauersberger, dem diese Lieferung als Familienvater besonders am Herzen liegen. Den Kitas stehen täglich zwei Warmgerichte zur Auswahl. Ausgewählt werden können unter zwei Menülinien: eine komplett vegetarische und eine mit Fleisch, Fisch und Geflügel. Dazu gibt es eine Salatbeilage oder einen Nachtisch. Dabei wird besonders auf gesunde Nahrung, die zudem schmackhaft ist, geachtet. Ernährungsphysiologisch minderwertige Bestandteile und Herstellweisen werden vermieden. Bevorzugt wird fettarme, eiweißreiche Vollwertkost mit frischen Zutaten. Die Speisen werden frisch zubereitet und entsprechen einem hohen Qualitätsstandard, der zusammen mit dem Ordnungsamt Frankfurt erarbeitet wurde. Die Mittagessen bestehen aus einer Hauptkomponente (fleischhaltig, fleischfrei oder Fisch), Stärkebeilagen und Vitaminbeilagen (bspw. Salat, Gemüse, Obst, Joghurt).

„Kinder liegen uns besonders am Herzen. Sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Deshalb setzten wir bei Lieferung auf Nachhaltigkeit. So werden alle Speisen in wieder verwendbaren Behältern geliefert. Es wird, wenn möglich, auf Verpackungen verzichtet,“ so Michael Mauersberger.

Zukunftsstrategien

Auch die Mitarbeiter des Best Western Premier IB Hotels Friedberger Warte haben die Coronazeit genutzt, um neue Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. „Diversifikation ist unsere Strategie, das heißt wir stellen uns breit auf, um z.B. auch für kommende Krisen gerüstet zu sein. Das Hotelangebot muss dabei modern und ansprechend sein, es ist für jeden Gasttypen etwas dabei. Die Gäste, die Service und Geselligkeit schätzen, erwartet ein breites Angebot, wie unser Bar-Restaurant-Lobby Bereich, ein Wohnzimmer mit Front-Cooking. Gäste, die wenig Kontakt haben wollen, schätzen unseren digitalen Check in und Check out sowie den Room Service, sie können ihre Lieblingsinhalte vom Smartphone auf die Zimmer-TVs streamen, was unsere Glasfaseranbindung möglich macht“, so Michael Mauersberger.

Darüber hinaus plant das Hotel einige Seniorenzimmer einzurichten, die als dauerhafter Wohnsitz für Gäste vorgesehen sind, die nicht in ein Seniorenwohnheim gehen wollen.

Zur Zukunftsstrategie des Hotels gehört es, keine Nische zu bedienen, sondern es wird Wert daraufgelegt, sich breit aufzustellen, dadurch können, ohne zu expandieren, Synergieeffekte erzielt werden. „Wir stehen auf mehreren Standbeinen, was uns sicherer durch jede kommende Krise führen wird“, so Michael Mauersberger.

