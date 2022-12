Schneider Electric bietet neues Master-/Erweiterungskonzept für seine SpaceLogic KNX Aktoren

Dank des modularen Aufbaus wird die Gebäudeautomation jetzt noch flexibler.

Um die Implementierung von Aktoren bei der Gebäudeautomation weiter zu vereinfachen und noch flexibler zu machen, bietet Tech-Konzern Schneider Electric zukünftig ein neues Master-/Erweiterungskonzept für seine SpaceLogic KNX Aktoren an. Der Master mit acht Kanälen für Schalter oder vier Kanälen für Verschattung eignet sich für die Steuerung von Schaltern, Jalousien sowie Rollläden und kann mit bis zu zwei Erweiterungen verbunden werden. Für fortgeschrittene Beleuchtungssysteme bietet Schneider Electric das neue SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro, das nicht nur die Installation und Inbetriebnahme vereinfacht, sondern auch die zu wiederholenden Schritte reduziert und verbesserte Cybersicherheit-Instrumente für das Gebäudemanagement liefert.

Alle SpaceLogic Master Erweiterungen verfügen über eine einheitliche, kompakte Baugröße und sind auf geringe und gleichmäßige Wärmeabgabe optimiert. Für die Installation im Schaltschrank sind keinerlei Werkzeuge nötig. Die Module werden ganz einfach auf der Hutschiene platziert und über ein Verbindungsmodul oder Kabel miteinander verbunden. Das Verbindungsmodul ist bereits im Lieferumfang der Erweiterung enthalten, das Verbindungskabel in den Längen 0,3m und 1,5m ist separat erhältlich. Nach Anschluss der Erweiterung findet automatisch eine Kompatibilitätsprüfung statt. Sind alle Kompatibilitätspunkte erfüllt, lädt der Master die benötigte Applikation auf die Erweiterung. Neben einer automatischen Adressierung versorgt der Master alle Erweiterungen mit Spannung. Programmiert werden alle Module ausschließlich in der ETS-Applikation des Masters. Das neue Konzept bietet eine zukunftssichere Lösung, die wichtige Ressourcen spart und ohne Eingriff in eine bestehende KNX-Topologie oder zusätzlichen Verkabelungsaufwand mit den Bedürfnissen mitwächst.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenters oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Impact Company Schneider Electric

Nachhaltigkeit ist bei Schneider Electric fest in der Unternehmens-DNA verankert. Seit mehr als 15 Jahren leistet das Unternehmen mit innovativen Lösungen seinen Beitrag zu einer wirtschaftlich und sozial verträglichen Klimawende. Schneider Electric versteht sich in diesem Sinne als Impact Company, die ihre Kunden und Partner zu einem nachhaltig erfolgreichen Wirtschaften befähigt. Gleichzeitig geht es auch um das Eintreten für Werte: Unternehmenskultur und Ecosystem sind eng an modernen ESG-Kriterien orientiert. Schneider Electric wurde 2021 mit dem unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und mehrfach von Corporate Knights zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu