3D-Lernwelt von i40 und BMW gewinnt eLearning Award 2023

Gewinnerprojekt beim eLearning Award 2023 in der Kategorie 3D-Lernwelt für i40 und BMW Group

Zusammen mit der BMW Group freuen wir uns sehr bei i40.de, dass unsere „GET E/EXCITED: 3D Lernwelt mit Blended Learning für die digitale Transformation von BMW“ den renommierten eLearning AWARD 2023 in der Kategorie „3D-Lernwelt“ gewonnen hat.

GET E/EXCITED ist eine Konzern-überspannende Qualifikations- und Motivationsplattform, um die Transformation bei BMW zu E-Mobilität und Digital Car sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Führungskräften in allen Bereichen zu verankern. Neben einem 3D-WBT, in dem als didaktische Besonderheit der virtuelle Lernbegleiter „IPA“ (Intelligent Personal Assistent), mit dem die Lernenden das WBT „durchfährt“, ist eine Lernshow in Präsenz im Gesamtkonzept integriert, die die Motivation am Gesamtlernkonzept mit verschiedensten Elementen wie ein detailgetreues 3D-Modell der Innen- und Außenansicht des BMW iX, Animationen, selbst-programmierbare Robotik und vieles mehr zündet und die hohe Identifikation der Lernenden mit den Inhalten unterstützt.

„Das Lernen der Zukunft und für die Zukunft nimmt Menschen mit und das am besten, ohne dass sie merken, dass sie lernen. Wir freuen uns sehr bei i40, dass wir mit der 3D-Lernwelt GET E/EXCITED ein ausgeklügeltes und innovatives Trainingskonzept fanden, das die Komplexität der digitalen Transformation mit Leichtigkeit und Tiefgang zugleich transportiert und bei dem die Mitarbeitenden konzernweit die Möglichkeit haben, hautnahe die Unternehmensziele mit Spaß zu begegnen. “ Dr. Philipp V. Ramin, CEO, i40.de – the future skills company

„Für den Lernbegleiter haben wir uns an der realen Welt bedient, an dem BMW Intelligent Personal Assistant (IPA) – im echten Leben eine KI per Sprachsteuerung für den Fahrer und die Fahrerin und im virtuellen Lern-Auto ein Lernbegleiter mit Witz und Humor“ Sophia Obermeier, Projektleiterin, 3D-WBT mit Lernwelt, i40 – the future skills company

„Durch die Kombination der physischen Lernwelt der Lernshow – Treffpunkt Produktion – und des virtuellen 3D-WBTs haben wir mit GET E/Excited mit einem Blended Learning Ansatz eine Lernerfahrung ins Leben gerufen, in der das neuartige Erfahren und Erleben von E/E (Elektronik/Elektrik) möglich wird.“ Benedikt Dirscherl, Head of Content und COO, i40 – the future skills company

„Wir haben mit unserer Trainingsreihe GET E/EXCITED sehr früh den Ansatz verfolgt, ein interaktives Format zu entwerfen, um die Begeisterung für Softwaren im Fahrzeug zu schüren und zu fördern. Ziel war es, dass man gar nicht so sehr mitbekommt, dass man gerade ein Training macht, sondern es wirklich einfach zu erleben.“ Dr. Alexander Hof, Bildungsmanager, BMW Group

“ Es ist wichtig für uns, dass wirklich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weiß und versteht, wie unsere Fahrzeuge der Zukunft gebaut und entwickelt werden. Und E/E – Elektrik und Elektronik – spielt hier nun mal eine große und entscheidende Rolle!“ Produktionsakademie BMW Group, Nicole Reitmeier, Produktionsakademie, BMW Group

Wir freuen uns, mit dem eLearning Award 2023 in der Kategorie 3D- Lernwelt vom eLearning Journal der Siepmann Media ausgezeichnet zu werden.

Mit über 350.000 Lernenden in Unternehmen weltweit, mehr als 80 Themen und Lerninhalten in 12 Sprachen, ist i40 – the future skills company der führende internationale Future Skills und Lernlösungs-Anbieter für die digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Industrie 4.0. Im Jahr 2022 wurde i40 mit dem renommierten eLearning Journal Award Projekt des Jahres ausgezeichnet.

