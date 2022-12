Der etwas andere Valentinstag im Kandima Maldives: liebevoll, aktiv und kreativ!

Das Kandima Maldives rollt allen Verliebten den roten Teppich für einen romantischen und durchaus kreativen Valentinstag-Trip aus.

Im Kandima Maldives kann man für seinen Liebsten oder seine Liebste selbst aktiv sein: Beim Paarmassage-Workshop verwöhnende Massagetechniken erlernen, ein Kunstwerk im Artstudio kreieren oder zusammen eine Koralle pflanzen und adoptieren, das sind Teile der erfrischend unkonventionellen Valentinsaktivitäten im Kandima Maldives. Aber natürlich sind romantische Klassiker wie ein Dinner allein am Strand unter den Sternen oder spektakuläre Sundowner auf einer Luxusyacht Teil des Programms. Alles ist möglich. Unter dem Motto „Love Konnection“ hat das Kandima Maldives in einem Valentins-Arrangement ure Romantik gebündelt.

https://kandima.com/index.php/en/10-packages/402-valentine



Von diesem Angebot profitieren die Liebespaare auch noch zu Hause: Im Rahmen des „Pamper Me A Lot“-Spa-Angebots erlernt man von den SPA-Profis die besten Massagetechniken für gegenseitige Massagen. Ein unkonventionelles Mitbringsel das sich lohnt! Wer nicht an seinen Massagefähigkeiten arbeiten will, kann sich mit einem Vanilla-Latte-Körperpeeling bei der „Cupid’s Heart Couple Massage“ verwöhnen lassen.

Ebenso ungewöhnlich, aber nicht weniger romantisch ist der gemeinsame Besuch des „Sip & Paint“-Malkurses. Hier kann jeder Gast sein Meisterwerk der Liebe mit Hilfe der lokalen Künstler des Resorts anfertigen. Der Kurs findet im pittoresk an der Insellagune gelegenen KULA Art Studio statt. Wer seine Liebe künstlerisch verewigen will oder einfach mal kreativ sein möchte, ist hier richtig.

Valentins Arrangement Preisbeispiel:

z.B. ab 600,- Euro pro Nacht für 2 Personen inkl. Halbpension in einer romantischen Wasser-Villa mit Jacuzzi

Pressefotos unter: https://www.picdrop.com/zierercom/YC7hcCEwrb

Copyright: Kandima Maldives

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

