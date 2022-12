Das 5S Spiel – Einfach in die 5S Methode eintauchen

Das 5S Prinzip gilt als vergleichsweise einfache Methode, die in einer Schulung erlernt werden kann. Und dennoch zeigt die Praxis, dass die reine Theorie nicht immer erfolgversprechend ist.

Bevor man das theoretische Wissen erfolgreich in die Praxis umsetzen kann, muss erst das grundlegende Verständnis geschaffen werden – und hierbei gibt es immer wieder Probleme. Nur weil die Teammitglieder sich durch die trockene Theorie durchgekämpft haben, ist das lange keine Garantie dafür, dass sie auch das notwendige Grundverständnis für die 5S Methode aufgebaut haben.

Es muss eine andere Möglichkeit geben, wie man das Verständnis der Mitarbeiter fördern und man ihnen so die Einführung der 5S Methode erleichtern kann.

Wieso versucht man es nicht mal mit einer interaktiven Lösung?

So fördern Sie spielerisch das Verständnis für 5S:

Viele Mitarbeiter bekommen vor allem dann ein Gefühl für die Notwendigkeit einer 5S Methode, wenn sie diese selbstständig durch ein praktisches Beispiel erleben. Und dafür bietet gerade das 5S Spiel eine hervorragende Hilfestellung an.

Durch eigenständiges suchen und ausprobieren erleben die Mitarbeiter aus erster Hand, wie sehr ein ungeordneter Zustand die Erfüllung einer einfachen Aufgabe beeinträchtigen kann. Was problemlos ablaufen sollte, wird schnell mal zur Herausforderung. Kurz daraufhin sehen die Mitarbeiter, welchen positiven Einfluss ein strukturierter Zustand mit festen Plätzen und klaren 5S Standards auf die Erfüllung der Aufgabe hat.

Durch dieses spielerische Beispiel werden den Teammitgliedern die Vorteile von Ordnung und Struktur nahegelegt. Auch die einzelnen Schritte der 5S Methode können auf diese Weise mit Hilfe des Spielablaufs schrittweise behandelt werden.

Entscheidend ist vor allem, dass die Mitarbeiter selbstständig aktiv werden. Durch das 5S Beispiel in Spielform haben die Teilnehmer eine interessante Herausforderung vor sich liegen, die ihre Aufmerksamkeit ankurbelt. Gleichzeitig bleibt das Gelernte viel besser in den Köpfen der Teilnehmer erhalten.

So haben die Mitarbeiter bereits am Anfang der Schulung ein grundlegendes Verständnis für die Funktionalität und Wichtigkeit des 5S Prinzips. Das macht es für sie einfacher in die umfangreichere 5S Theorie einzutauchen und diese dann in der Praxis einzuführen.

„Trotz der langen Historie der Verbesserungsprozesse, wie Lean, TPM, KVP, 5S & weiteren Ansätze, entwickelt oft jedes Unternehmen die Produkte zur Lösungsumsetzung selbst oder hat einen hohen Suchaufwand bei der Beschaffung! Doch warum das Rad immer wieder neu erfinden?“

Bei Simplefactory tragen wir praktische Ideen, Beispiele und Anregungen zu den Methoden des Verbesserungsprozesses wie Lean, TPM & KVP zusammen, damit das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Dieses Praxiswissen bauen wir durch intensiven Austausch mit Lean-Praktikern stetig aus.

Als Netzwerk der guten Ideen helfen wir von Simplefactory Lean, TPM, KVP und 5S- Verantwortlichen durch die praxiserprobten Tipps, Ideen und Produkte bei einer erfolgreichen Umsetzung.

