Das ideale Weihnachtsgeschenk: Mit digitalen Weltraumteleskopen von Unistellar Galaxien und Deep-Sky-Objekte entdecken

Für Männer, die bereits alles haben, hat Unistellar das perfekte Weihnachtsgeschenk. Mit den Unistellar digitalen Teleskopen von Unistellar lassen sich per Knopfdruck Galaxien, Nebeln, Sternenfeldern und über 5.000 Deep-Sky-Objekten über 5.000 Objekte erkunden! Dank der Weihnachts-Aktion profitieren Weltraumbegeisterte vom 8. Dezember bis zum 26. Dezember von satten Rabatten. Das eVscope 2 ist für 3.699€ (800€ reduziert) und eVscope eQuinox für 2.399€ (400€ reduziert) im Online-Shop erhältlich: https://shop.eu.unistellar.com/

Einfache Bedienung

Herkömmliche Teleskope werden schnell langweilig: Man kann den Mond beobachten, doch dann stoßen die klassischen Teleskope an ihre Grenzen. Mit dem eVscope 2 und dem eVscope eQuinox können die Nutzer die Schönheit des Weltraums genießen, den Planeten vor erdnahen Asteroiden schützen, Wissenschaft zum Anfassen betreiben und vieles mehr. Und das alles mit einem intelligenten, schnellen, tragbaren und vernetzten Gerät. Anwender können das smarte Teleskop über die dazugehörige iOS/Android App steuern.

Für den Einstieg in das Weltraumabenteuer ist kein Fachwissen erforderlich. Sowohl Anfänger als auch Profis können den Weltraum entdecken und ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten mit einem leistungsstarken, tragbaren Smart-Gerät ausbauen.

Über Unistellar

Unistellar, der Pionier der New Astronomy, steht hinter einer neuen Kategorie von Teleskopen, den eVscopes. eVscopes sind die weltweit leistungsstärksten und einfach zu bedienenden, intelligenten Teleskope, die es ermöglichen, die Wunder des Universums in Sekundenschnelle zum Leben zu erwecken – sogar in lichtverschmutzten städtischen Umgebungen. Dank Partnerschaften mit renommierten wissenschaftlichen Organisationen wie dem SETI Institute und – für das Programm zur Entdeckung von Exoplaneten – mit der NASA Citizen Science, ermöglichen diese bahnbrechenden Verbraucherteleskope ihren Nutzern sogar, zu Citizen Scientists zu werden und so zur Spitzenforschung über Exoplaneten, Asteroiden, Kometen und vieles mehr beizutragen. Unistellar erhielt 2 CES-Auszeichnungen: Einen CES 2022 Innovation Award in der Kategorie Digital Imaging für das Unistellar eVscope 2 und einen CES Innovation Award 2018 in der Kategorie Tech for a Better World für das Unistellar eVscope. Mehr als 10.000 digitale Teleskope sind mittlerweile in Europa, Japan und Nordamerika in Betrieb und ermöglichen ein noch nie dagewesenes Beobachtungserlebnis.

Kontakt

Unistellar

Rafael Rahn

Marienplatz 17

80331 München

089 2006 556-0

rafael.rahn@ruess-group.com

https://unistellaroptics.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.