Yacht Charter Adria – Leinen los in Marina Pirovac.

In dem kroatischen Küstendorf Pirovac kommen Yachtfans voll auf Ihre Kosten. Zwischen Split und Zadar gelegen, bietet das kleine dalmatinische Dorf einen unwiderstehlichen Charme. Hier hat die Yacht Charter Adria ihre Tore geöffnet, damit Interessenten und Yachtenthusiasten selbst einmal mit einem Express Cruiser das Meer erkunden können. In der Marina Pirovac können sich Interessenten bei Yacht Charter Adria eine von zwei von Jeanneau Prestige 38S chartern und damit das adriatische Meer mit seinen unzähligen Inseln erkunden.

Das tiefblaue Adriatische Meer ist für Bootsfahrer ein wahres Paradies. Um die vielen Inseln, Buchten und Strände zu erkunden, bietet sich die Marina Pirovac bestens an, weswegen die Yacht Charter Adria das Dorf als Heimathafen gewählt hat. Vollkommen unkompliziert können Hobby-Nautiker sich eine Yacht chartern und die Adria entweder auf eigene Faust erkunden oder sich die Umgebung von einem erfahrenen Skipper zeigen lassen. So oder so kommen Sie auf Ihre Kosten. Sehen Sie Sich dazu auch die Reiserouten & Berichte an.

Die Vielfalt der adriatischen Küste ist atemberaubend schön. Sie erwarten versteckte Strände, befahrbare Grotten, wunderbare Buchten und, für Taucher besonders interessant, einige Wracks, die mit einer Flasche und Flossen besichtigt werden können. Dabei lädt das Leben auf einer Yacht zum Sonnenbaden und zu einem Sprung vom Deck ein. Das kühle Nass der Adria beherbergt eine Vielzahl an Meeresbewohnern, die Sie in Strandnähe mit einem Schnorchel begutachten und angeln können. Also warten Sie nicht und nehmen Sie das Steuer selbst in die Hand.

Die Boote der Yacht Charter Adria bieten sich für all jene an, die es etwas sportlicher mögen. Bei den Yachten der YCA handelt es sich um eine Jeanneau Prestige 38 S. Die zwölf Meter lange Yacht bietet Ihnen einen 360° Rundumblick und eine Menge Fahrspaß. Die beiden kraftvollen Motoren der Yacht liefern mehr als 600PS. Dabei ist die Yacht so wendig wie ein Sportboot und zeitgleich geschmeidig wie ein Cruiser. Die schnittige Form der Yacht lässt Sie elegant durch die Wellen gleiten, dem Sonnenuntergang entgegen, dem Abenteuer nach.

An Bord der Jeanneau Prestige 38 S finden bis zu acht Personen Platz. So sind auch Ausflüge mit der ganzen Familie oder mit Freunden möglich. Auf der Yacht sind ausreichend Betten vorhanden, sodass niemand, der es nicht möchte, an Deck unter freiem Sternenhimmel schlafen muss. Der vollausgestatte Innenraum der Yacht lässt keine Wünsche offen. Die edle Holzoptik, eine umfangreiche Kombüse und bequeme Schlafplätze sowie ein Bad samt Dusche, sorgen dafür, dass sich die Gäste an Bord wohl fühlen.

Dank des starken Generators an Bord steht den Reisenden zu jeder Zeit ausreichend Strom zur Verfügung. So kann nach Belieben geankert, gerastet und der Kroatienurlaub genossen werden.

Verweilen Sie in herrlich versteckten Buchten und genießen Sie den Sonnenuntergang mit Freunden, Musik und einem guten Glas Wein. Bei Sonnenaufgang erwarten Sie ein neuer Tag, ein neues Abenteuer und ein Frühstück auf dem offenen Meer.

Yachtbegeisterte und alle, die es noch werden wollen, sind bei der Yacht Charter Adria bestens aufgehoben. In der Hauptsaison, von April bis Oktober, können Sie Ihren Yachturlaub genießen. Erleben Sie wie sich das Leben als Yachtbesitzer anfühlt. Frühbucher und Langzeit-Cruiser erhalten einen 10% Rabatt. Also worauf warten Sie also noch? Chartern Sie sich jetzt Ihre Traumyacht. Dem Sonnenuntergang entgegen, dem Abenteuer nach, mit einer Yacht von Yacht Charter Adria!

Besuchen Sie uns gern auf:

https://yacht-charter-adria.com/de/

Die Yacht Charter Adria ist eine Boots- und Yachtvermietung in Pirovac. Die Yachten liegen in Pirovac, das zwischen Zadar und Split liegt. Interessenten können eine von zwei Yachten des Modells Jeanneau Prestige 38 S chartern. Auf Wunsch werden Interessenten auch die Dienste eines Skippers angeboten. Die Charter-Dauer reicht von einem Tag, bis zu mehreren Wochen.

Firmenkontakt

Biz-Angels d.o.o.

Christian Weiss

Tržaška cesta 204

1000 Ljubljana

+386 69 66 00 77

info@biz-angels.com

https://yacht-charter-adria.com/de/

Pressekontakt

Christian Weiss

Christian Weiss

Tržaška cesta 204

1000 Ljubljana

+386 69 66 00 77

info@biz-angels.com

https://yacht-charter-adria.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.