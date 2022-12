Kundenzeitschrift und Mitarbeitermagazin werden digital: Interaktives PDF-Magazin von PPR Hamburg

Interaktive Mitarbeiterzeitung und Kundenzeitschrift von PPR Hamburg für Mittelstand und Konzerne. Ressourcenschonende und agile Infovermittlung, PR und Kommunikation: www.ppr-hamburg.com.

Hamburg/NRW/Sachsen-Anhalt. Die Agentur für Wirtschaftskommunikation PPR Hamburg baut die Implementierung eines neuen Medienprodukts im nächsten Jahr aus. „Die interaktive Mitarbeiterzeitung soll die Vorteile von klassischen und digitalen Medien vereinen und so den Lesekomfort steigern“, erklärt Rafael R. Pilsczek, Inhaber von PPR Hamburg. Die fortschreitende Digitalisierung bringt eine Etablierung neuer, innovativer Medienprodukte mit sich, sodass die Absender ihre Kunden oder Mitarbeitende mit einem digitalen Magazin an allen Standorten erreichen, auch im Home-Office. Die attraktive Aufbereitung in dem interaktiven und navigierbaren PDF regt zum Lesen auf allen mobilen Endgeräten an. Ein großer Vorteil der interaktiven Kundenzeitschrift oder Mitarbeiterzeitung ist die individuelle visuellen Gestaltung, um die definierte Zielgruppe zu erreichen. Mehr Informationen darüber, wie sich das Leseverhalten verändert hat: https://www.wissenschaft.de/gesellschaft-psychologie/wie-die-digitalisierung-das-leseverhalten-veraendert/

Die Hamburger informationsgestützte und vertriebsunterstützende PR-Agentur und Kommunikationsfirma PPR Hamburg steht für eine Kommunikation, die Vertrauen schafft. Das Team von PPR Hamburg ist darauf spezialisiert, Beratungsleistungen zu erbringen, die effektiv und wirksam Verhalten und Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit verändern. Hoch transparent und verlässlich erarbeitet die PR-Agentur PPR Hamburg Konzepte einer strategischen Kommunikation und sorgt dadurch für die Zufriedenheit ihrer Kunden. Das bisher bereits umfangreiche Produktportfolio, das von klassischer Medienarbeit über BewegtBild und Reputationsmanagement bis hin zur Online-PR reicht, wurde jetzt um das interaktive PDF-Magazin erweitert. Die Mitarbeitenden von PPR Hamburg haben stets die Bedürfnisse und Ziele ihrer Kunden im Blick und setzen das digitale Kunden- oder Mitarbeitermagazin bedarfsgerecht um. Wer mehr über die PR-Agentur PPR Hamburg. PPR NRW. PPR Sachsen-Anhalt erfahren möchte, klickt auf: https://www.ppr-hamburg.com.

Die Verknüpfung redaktioneller Tätigkeit wie aktive Themenfindung, Recherche und Textarbeit mit der visuellen Gestaltung und digitalen Navigation machen das interaktive PDF-Magazin zu einer abwechslungsreichen Anwendung. Digitalisierung wird immer mehr in den Unternehmen umgesetzt und die Medienprodukte wie Kundenzeitschriften oder Mitarbeitermagazine daran angepasst. Mit einer Zusammenarbeit mit PPR Hamburg gelingt dem Mittelstand sowie Konzernen eine zeitgemäße Produktumstellung. Mit dem interaktiven PDF-Magazin lassen sich Zielgruppen noch besser erreichen. „Bereits viele Kunden nutzen die Gelegenheit, moderne PR-Produkte von PPR Hamburg an Bord zu haben. In der Planung für das Jahr 2023 empfiehlt sich ein modernes Werkzeug der B2B- oder internen Kommunikation wie das interaktive PDF“, so die Empfehlung des Kommunikationsexperten Rafael R. Pilsczek von PPR Hamburg. Mehr Informationen über PR, Kommunikation und interaktive PDFs von PPR Hamburg unter https://www.ppr-hamburg.com.

PPR Hamburg die informationsgestützte PR-Agentur und Kommunikationsfirma Deutschlands. Von den Standorten Hamburg, NRW und SachsenAnhalt aus arbeitet die Agentur deutschlandweit und international vertriebsunterstützend. PPR Hamburg vermittelt Werte und transportiert Informationen auf eine besondere Art, die einen Mehrwert für Kunden erwirtschaftet.

Die Mitarbeitenden von PPR Hamburg sind akademisch geschulte Berater:innen der Public Relations, der Public Affairs, des BewegtBild und des Social Media. Die Agentur für Wirtschaftskommunikation begleitet als PR Berater Manager und Führungskräfte auf eine besondere Weise, sodass die Produkte von PPR Hamburg in den anspruchsvollen Managementalltag von Führungskräften aus Konzernen, dem Mittelstand und auch Privatpersonen erst möglich gemacht werden.



