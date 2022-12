Arlanis Reply ist „Salesforce Implementation Partner of the Year“ und „Community Impact Partner of the Year“

Arlanis Reply erhält zwei Salesforce Partner Awards: „Salesforce Implementation Partner of the Year“ und „Community Impact Partner of the Year“.

Arlanis Reply, das auf Salesforce-Lösungen und -Services spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, erhält von Salesforce zwei Awards in der Region DACH für seine herausragenden Leistungen als Partner in den Kategorien „Salesforce Implementation Partner of the Year“ und „Community Impact Partner of the Year“. Mit den Partner Awards zeichnet Salesforce jährlich Partnerunternehmen aus, die sich im besonderen Maße engagiert haben, erfolgreiche Implementierung umzusetzen und einen nachweislichen Beitrag zum Geschäftserfolge für Kunden zu leisten.

Mit dem Award für den „Salesforce Implementation Partner“ wurden die Vielfältigkeit, Komplexität und Anzahl der Kundenprojekte bei höchster Kundenzufriedenheit gewürdigt. Arlanis Reply konnte als langjähriger Salesforce Consulting Partner mit tiefer Expertise und umfassender Kenntnis des gesamten Salesforce Portfolios sowie einer hohen Qualität in zahlreichen, branchenübergreifenden Kundenprojekten überzeugen.

Der zweite Award als „Community Impact Partner“ ging an Arlanis Reply für das Engagement im Zusammenhang mit Gleichstellung, Vielfalt und nachhaltiger Entwicklung als auch die aktive Mitwirkung in der Salesforce Talent Alliance, um neue Talente zu begeistern und auszubilden.

„Reply unterstützt weltweit führende Marken mit Cloud-basierten Lösungen dabei, ihre Customer Experience über die gesamte Customer Journey hinweg zu verbessern und intelligente, maßgeschneiderte Unternehmenstransformationen zu etablieren. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Implementation Partner und über den Award für nachhaltige Entwicklung, da ein integrativer und respektvoller Ansatz für Chancengleichheit und gelebte Diversität auch für Reply der Motor für Kreativität und Innovation ist,“ kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply.

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Arlanis Reply

Arlanis Reply ist spezialisiert auf Beratung, Planung, Entwicklung und Integration von Salesforce-Lösungen und -Services. Arlanis Reply bietet Marktführern nahtlos integrierte Lösungen für alle kundenbezogenen Prozesse in Vertrieb, Marketing und Service – vom ersten Kontakt bis zum langfristigen Servicegeschäft. Arlanis Reply konfiguriert alle gängigen Salesforce-Komponenten wie Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Marketing Cloud oder App Cloud oder ergänzt bei Bedarf individuelle Programmierung mit Heroku. Mit Mulesoft bietet Arlanis Reply eine Integrationstechnologie, die es ermöglicht, APIs und kundenspezifische Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu entwickeln, zu erstellen, zu analysieren, zu verwalten und zu überwachen. Dabei setzt Arlanis Reply auf agile Projektmanagementmethoden und einen für die Einführung von Salesforce optimierten Projektansatz, der maximale Flexibilität gewährleistet. www.arlanis.reply.de

