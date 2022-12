Individuell Wohnen: Ausgefallene Möbel mit Stil

Wie findet man die passenden Möbel für das eigene Zuhause und was macht ein gutes Möbelhaus aus? Das ist gar nicht so schwer zu beantworten: Jetzt weiterlesen und mehr erfahren!

Eine Einrichtung sollte zu den Menschen passen, die in dem Haus leben. Nur so ist es möglich, sich wohlzufühlen und ein einfacher Wohnraum wird zu einem Zuhause. In der Möbelfundgrube Gera ist für jeden Geschmack etwas dabei. Individuelle Möbelstücke und ein geschicktes Zusammenspiel von Farben verleihen dem Heim einen eigenen Charakter und spiegeln den Bewohnenden wider. Doch wie findet man eigentlich die passenden Stücke für das eigene Haus oder die eigene Wohnung? Dazu gibt es viele Möglichkeiten!

Möbelvielfalt: Akzente durch Kombination

Bei der Wahl der richtigen Möbel sollte ein großes Augenmerk auf die Vielfältigkeit gelegt werden. Durch die Kombination verschiedener Materialien, Möbelvarianten und dem gezielten Einsatz von Farben können Akzente geschaffen werden, die nicht nur für ein Wohlfühlambiente sorgen, sondern auch sicherstellen, dass sich die Menschen in ihrem Zuhause heimisch fühlen.

Möglichkeiten sind:

o Polstermöbel: Sessel- und Sofa-Kombinationen oder Multipolster

o Materialmix: Echtholzmöbel wie ein Esstisch in Kombination mit gepolsterten Stühlen

o Farbakzente: Grüne Wände treffen auf gelbe Stühle

o Stilmix: Klassische Möbel treffen auf moderne Stilelemente

Die richtige Wahl treffen

Um die richtige Möbelwahl zu treffen, sollten nicht alle Stilrichtungen vorab ausgeschlossen werden. Manchmal kann der Mix verschiedener Stile oder besonders ausgefallene Stücke einen Akzent setzen, der ins Auge fällt.

Sich die einzelnen Stücke persönlich anzusehen und genau unter die Lupe zu nehmen, ist essenziell, um die Farbkraft abschätzen zu können, da diese auf Bildern meist zu kurz kommt. Ein Besuch im Möbelhaus sollte darum unabdingbar sein.

Beratung, die Sinn macht

Beim Besuch im Möbelhaus kann gleichzeitig auf die Beratung von Expertinnen und Experten zurückgegriffen werden. Durch jahrelange Erfahrung in der Einrichtung von Häusern und Wohnungen können sie genau abschätzen, welche Stücke infrage kommen. Nicht selten kommen dabei Kombinationen, Möbel und Deko heraus, die von Laien noch gar nicht bedacht wurden, sich jedoch ideal in das Raumbild einfügen und es abrunden. Eine individuelle Beratung kann dabei den Charakter des Menschen in die Raumgestaltung einfließen lassen.

Liefern statt abholen

Ein gutes Möbelhaus bietet seinen Kundinnen und Kunden den besten Service. Dazu gehört selbstverständlich auch, die gewünschten Möbel bis nach Hause zu liefern. So können sich die Kundinnen und Kunden bestens auf die Einrichtung ihrer Räume konzentrieren, statt sich um die Organisation von Transportern zu bemühen.

Ideale Voraussetzungen

Ideale Voraussetzungen für die neue Einrichtung bietet die Möbelfundgrube Gera. Hier gibt es nicht nur individuelle Möbelstücke, sondern auch die passende Beratung. Besucht werden kann das Möbelhaus in der Milbitzer Str. 25 in 07548 Gera von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr. Selbst außerhalb der Öffnungszeiten sind die Expertinnen und Experten gerne für engagierte Einrichtungsbegeisterte da. Unter der Telefonnummer 0365 / 711 74 75 oder der E-Mail-Adresse moebelfundgrube-gera@gmx.de können Termine für Besuche außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart und Fragen gestellt werden. Durch einen Rückruf-Service sind schnelle Rückrufe ebenso möglich.

