Hochwertiger Schmuck für jeden Anlass: Juwelier Schafranek glänzt durch eine erlesene Auswahl

Ringe, Halsketten, Fuß- oder Perlenschmuck: das Juwelierfachgeschäft Schafranek in München bietet alles, was das Herz begehrt. Neben der großen Auswahl an Schmuck steht der individuelle Service.

Seit 1999 bietet der Familienjuwelier Schafranek seinen Kunden eine hochwertige Auswahl an Schmuck und einen individuellen Service an. Das Juwelierfachgeschäft in München präsentiert einzigartige Schmuckstücke namhafter Marken wie bastian inverun. Ob Verlobungs-, Freundschafts- oder Eheringe, erlesener Halsschmuck, Ohrringe oder Armreifen – hier finden Kunden stets, was sie suchen. In angenehmer Atmosphäre können sie nach Herzenslust stöbern und sich inspirieren lassen. Wer sich nicht entscheiden kann und Unterstützung auf der Suche nach dem passenden Schmuck benötigt, dem hilft die fachlich versierte, persönliche Beratung, die das Juwelierfachgeschäft zu bieten hat. Schmuckbegeisterte und Schmucksuchende sind in den Händen des kompetenten Teams bestens aufgehoben. Auch von Zuhause aus ist ein wahres Einkaufserlebnis möglich: Seine ansprechende Auswahl präsentiert der Juwelier nicht nur in seinem Münchner Fachgeschäft, sondern ebenfalls im gut sortierten Onlineshop. Hier findet sich auch ein Trauringkonfigurator der Trauringmanufaktur Rauschmayer, die seit 1963 Garant für hochwertig produzierte Ringe ist. Für Trauringe bietet Juwelier Schafranek eine gesonderte Beratung von dienstags bis samtags nach Geschäftsschluss an. Termine können telefonisch vereinbart werden. Zu den Dienstleistungen des Münchner Juweliers gehören außerdem Reparaturen und Umarbeitungen, individuelle Anfertigungen, das Knüpfen von Perlketten, der Batteriewechsel von Armbanduhren und der Edelmetallankauf

