Was gehört heutzutage alles in eine aussagekräftige Bewerbung? futurebooster unterstützt Jobsuchende bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen und verhilft zum (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben.

Jeden Tag kommen zahlreiche Bewerbungen bei Unternehmen rein, die auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden sind. Kriterien wie besondere Qualifikationen für die ausgeschriebene Stelle oder Berufserfahrungen spielen eine wichtige Rolle, doch das ist nicht alles. Unter diesem Berg an Bewerbungen muss man es schaffen, herauszustechen und die Personalabteilung von sich überzeugen.

futurebooster bietet digitale Bewerbungscoachings an, um Bewerber und Bewerberinnen bei der Bewerbung zu unterstützen und durch ein überzeugendes Anschreiben sowie Lebenslauf dem Traumjob näherzukommen.

Teilnahmemöglichkeiten für alle

Die Teilnahme an den Bewerbungstrainings findet digital statt und kann somit von überall aus absolviert werden. Professionelle Coaches beraten die Teilnehmenden ehrlich, lösungsorientiert und gehen auf alle individuellen Fragen ein. Die Bewerbungscoachings sind sowohl für den Berufseinstieg, den Wiedereinsteig nach einer längeren beruflichen Pause oder den Einstieg nach dem Studium oder der Ausbildung geeignet.

Geförderte Teilnehmende, die von der Bundesagentur für Arbeit einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein beantragt haben, können kostenfrei an den Kursen teilnehmen und sich mit professioneller Hilfe auf die berufliche Zukunft vorbereiten. Eine Teilnahme ohne diesen Bildungsgutschein ist selbstverständlich auch möglich. Hierbei übernehmen die Teilnehmenden selbst die Kosten für die Bewerbungscoachings und arbeiten auf neue berufliche Ziele hin.

Individuelle Kursangebote mit unterschiedlichen Zielen

Für alle Teilnehmenden werden die Bewerbungstrainings individuell gestaltet, wobei die Wünsche und Vorstellungen der beruflichen Zukunft jedes einzelnen im Mittelpunkt stehen. futurebooster hat zwei verschiedene Kategorien an Bewerbungscoachings im Angebot, an welchen die Teilnehmenden nach der Kursanmeldung unkompliziert und durch einen Online-Link digital teilnehmen können.

Bei den Job- und Karrierecoachings steht die individuelle Beratung zu den beruflichen Wünschen und Möglichkeiten mit dem Ziel einer Umorientierung im Vordergrund und hilft dabei den passenden Beruf zu finden.

Bei den Kursen zum Bewerbungsmanagement geht es vor allem um die Erstellung und Zusammenführung aller nötigen Bewerbungsunterlagen und diese ansprechend und überzeugend zu gestalten. Die Ansprüche an eine Bewerbung ändern sich von Jahr zu Jahr und sollten immer auf dem neusten Stand gehalten werden. Zudem bereiten die erfahrenen Coaches die Bewerber und Bewerberinnen auf die Vorstellungsgespräche vor und spielen mit ihnen mögliche Szenarien durch.

futurebooster -­­­ die Starthilfe für den Arbeitsmarkt

futurebooster ist für die Menschen, die einen Booster für das Berufsleben benötigen. Die Kurse verhelfen in den Einstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben und zeigen den Bewerbern und Bewerberinnen, wie sie mit den überzeugenden Bewerbungsunterlagen auffallen und sich gute Chancen für den Traumjob sichern.

Um einen ersten Beratungstermin zu vereinbaren oder nähere Informationen einzuholen, kann man sich telefonisch unter +49 40 57 00 64 770 melden oder einfach eine E-Mail an info@futurebooster schreiben. futurebooster hat seinen Sitz in 20457 Hamburg, in der Kehrwieder 10, ist aber von ganz Deutschland aus erreichbar und die digitalen Kurse können von den Teilnehmenden von überall aus durchgeführt werden.

