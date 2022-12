Immobilienbericht für München Au 2022

Preise für eine Neubauwohnungen bei 18.000 EUR pro m²

Der Stadtteil München Au liegt in der südöstlichen Flussniederung Münchens und ist Teil des Stadtbezirks Au-Haidhausen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Au größtenteils durch Luftangriffe zerstört, daher hier ist heute die Architektur der Nachkriegszeit vorherrschend. Wohnraum und Gewerbe waren in der Au traditionell vermischt. Allerdings wandern Gewerbebetriebe zunehmend ab und Räumlichkeiten werden zu Wohnzwecken umfunktioniert. Die Au hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einem begehrten Wohnviertel gewandelt und Phasen mit teils erheblichen Preissteigerungen bei Immobilien erlebt. Sie kombiniert die vorteilhafte Lage an der Isar mit der Nähe zur Innenstadt. Im vergangenen Jahrzehnt entstanden auch zahlreiche neue Wohnungen.

Immobilienpreise München Au, Angebotspreise 2022:

Wohnungsverkauf München Au:

442 Angebote für Eigentumswohnungen wurden registriert, 75 davon waren als Neubau inseriert. Insgesamt waren dies in etwa wieder 30 % mehr Angebote als im Vorjahreszeitraum, die verlangten Preise waren gegenüber demselben Zeitraum um etwa 10 % angestiegen, im Neubausegment sogar um rund 20 %. Preislich lagen Neubauobjekte nunmehr bei durchschnittlich ca. 18.000 EUR pro m². Wohnungen aus dem Bestand bewegten sich bei mittleren 12.200 EUR pro m². Den untersuchten Angeboten in 2022 zufolge war beim Kauf einer durchschnittlichen 50 m² Wohnung in der Münchener Au mit Preisen von durchschnittlich etwa 670.000 EUR zu rechnen, beim Kauf einer 80 m² mit etwa 1 Mio. EUR, bei größeren Wohnungen ab 100 m² lag der mittlere Kaufpreis meist über 1,2 Mio. EUR und reichte im Luxussegment an der Spitze bis knapp 8 Mio. EUR für ein 260 m² Penthaus.

Hausverkauf München Au:

Traditionell ist der Markt für Hausangebote in der Au meist nur relativ gering besetzt. In 2022 wurden bislang insgesamt 11 Angebote in der Rubrik Hausverkauf angeboten, was auch ungefähr das Niveau der Vorjahre ergibt. Darunter fanden sich sechs Einfamilienhäuser überwiegend im Preisbereich 4 – 7 Mio. EUR, im Einzelfall auch unter einer Mio. EUR, ähnlich wie eine ebenfalls zum Verkauf stehende Doppelhaushälfte. Daneben bot der Markt vier Mehrfamilienhäuser mit Wohnflächen zwischen ca. 900 – 1.400 m², die preislich von 10,5 Mio. EUR bis 27,5 Mio. EUR reichten.

Grundstücksangebote:

Für Grundstücke gab es in 2022 bisher keine Angebote, repräsentative Preisangaben sind daher nicht möglich.

„Die Au ist bestimmt einer der Shooting Stars Münchens der letzten 20 Jahre. Die Bewohner fühlen sich hier sehr wohl, und möchten wegen der Lage an der Isar und die Nähe zur Innenstadt selbstverständlich gar nicht mehr weg.“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, muenchen.de, Statistiken der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für München Au. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

