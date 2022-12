Prosoz setzt auf Low-Code-Plattform cit intelliForm

Führende Softwarehersteller für Baugenehmigungsverfahren und Low-Code-Plattformen im E-Government vereinbaren umfassende Kooperation. Verwaltungen und Bürger profitieren bei Bauanträgen von effizienter Kommunikation und verkürzten Bearbeitungszeiten.

Dettingen/Teck, 7.12.2022 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, gibt eine umfassende Kooperation mit der PROSOZ Herten GmbH bekannt. Die Low-Code-Plattform cit intelliForm ist die Basis für das neue Produkt Prosoz elan comfort, das das Lösungsangebot des Fachverfahrenherstellers um eine moderne Plattform erweitert.

Die Online-Lösung elan comfort ermöglicht allen Beteiligten an einem Bauvorhaben über eine gemeinsame Plattform in einem digitalen Projektraum prozessgesteuert zusammenzuarbeiten. Dies schließt nicht nur den Antragstellenden und die Baugenehmigungsbehörde ein, sondern erweitert den Kreis der Beteiligten auch auf Objektplaner, Bauherren, Statiker, beteiligte Fachbehörden oder sonstige Verwaltungen. Die Beteiligung selbst erstreckt sich dabei von der elektronischen Antragstellung nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) über den Austausch von Dokumenten und das Nachfordern weiterer Unterlagen bis hin zur Stellungnahme anderer Behörden zum konkreten Bauvorhaben. Diese neue Online-Lösung kommuniziert über den modernen Standard XBau 2 mit ProBAUG.

„Mit der Nutzung von cit intelliForm als Basis für unser Online-Lösung Prosoz elan comfort erschließen wir unseren Kundinnen und Kunden in den Baugenehmigungsbehörden die Vorteile der strukturierten Online-Kommunikation mit allen potenziellen Beteiligten des Bauvorhabens“, erklärt Barbara Kunzelmann, Partnermanagerin und stv. Geschäftsfeldleitung Bauen und Umwelt bei Prosoz. „Die Antragsteller, aber auch alle Nutzer in den beteiligten Stellen, haben jederzeit Transparenz über das Verfahren und alle für sie relevanten und notwendigen Unterlagen. Das schafft einen neuen Grad an Effizienz und Geschwindigkeit, der alle begeistert.“

„Das Fachverfahren ProBAUG hilft bundesweit vielen Bauämtern, die internen Abläufe zu vereinfachen. Wir freuen uns sehr, dass Prosoz sich für unsere Low-Code-Plattform cit intelliForm als Basis für die Online-Lösung elan Comfort entschieden hat. Ohne Frage sind die Prozesse bei Bauanträgen und Genehmigungen mit ihren vielen Beteiligten ein besonders lohnendes Feld für moderne Zusammenarbeit online“, erklärt Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter und Experte für E-Government bei cit.

Interessant ist dieses neue gemeinsame Angebot insbesondere für Kommunen, die sich bislang noch keiner Landeslösung angeschlossen haben oder die eine vorhandene Landeslösung um weitere Funktionen und Prozesse ergänzen wollen.

Für mehr Informationen zu neuen Online-Lösung elan comfort können sich Interessenten gerne unter bauen-vertrieb@prosoz.de an Prosoz wenden.

Über PROSOZ Herten

Mit innovativen Lösungen, hoher Beratungskompetenz und praxisorientierter Qualifizierung hat sich PROSOZ Herten in den zurückliegenden drei Jahrzehnten zum führenden Software- und Beratungshaus für kommunale Verwaltungen entwickelt. In den Bereichen Arbeit und Soziales, Kinder- und Jugendhilfe sowie Bauen und Umwelt setzt das Unternehmen neben neuen Technologien und modernen IT-Infrastrukturen auf fundierte Fachkenntnisse aus der Verwaltungspraxis. Mit Beratungsdienstleistungen und Business Intelligence-Lösungen unterstützt das Software- und Beratungshaus Kommunen dabei, Planungs-, Verwaltungs- und Steuerungsprozesse effizient zu gestalten. Rund 450 festangestellte Mitarbeiter*innen an den vier Standorten Herten, Berlin, München und Dresden versorgen bundesweit gut 1 500 Verwaltungen mit Lösungen und Services. So werden mit Lösungen von Prosoz über 100 000 Bauanträge pro Jahr bearbeitet und die Existenz von mehr als zwei Millionen Menschen gesichert. Ziel ist es, ein modernes, nutzerfreundliches E-Government in den Kommunen zu realisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prosoz.de

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Plattformen für die Erstellung von mobilen Anwendungen, WebApps, Online-Formularen, für Formularmanagement und Formularserver, Anliegen- und Fallmanagement sowie für alle dokumentbasierten Prozesse.

Mit der innovativen Produktfamilie cit intelliForm unterstützt die cit öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe im E-Government und im Kundenservice. Die assistenten-gestützten Formulare, mobilen Anwendungen und Formularlösungen von cit verbessern den Kundenservice, beschleunigen Prozesse und reduzieren Aufwände und Kosten. Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie zum Beispiel die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt ebenso wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Weiterhin gehören zu den Kunden namhafte Unternehmen wie der W. Kohlhammer Verlag und die S-Management Services GmbH. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie u.a. der msg systems AG oder der T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Mehr Informationen zum Unternehmen und dem Produktportfolio finden Sie unter www.cit.de

