VR-Radio Digitalradio IRS-570.cd

Die volle Musikvielfalt und die Lieblingssongs hören

– Riesige Programm-Vielfalt aus aller Welt

– Kabelloses Musik-Streaming vom Smartphone

– Je 40 Senderspeicher für Internetradio, DAB+ und FM

– Integrierter CD-Player für Wiedergabe von Audio-, WMA- und MP3-CDs

– Kostenlose App für Streaming und Playlisten-Erstellung

– Motorbetriebener CD-Schacht

Mit dem DAB-Internetradio mit CD-Player und Bluetooth von VR-Radio genießt man die digitale Radio-Vielfalt aus aller Welt und empfängt per Internet weltweite Webradios. Darunter befindet sich vielleicht sogar der Lieblings-Sender aus dem letzten Urlaubsland! Über DAB+ und FM hat man außerdem die volle Auswahl aus allen deutschlandweiten sowie lokalen Radiosendern. Da bleibt sicher kein Musikwunsch offen.

Zahlreiche Extras für noch mehr Entertainment: Zur Abwechslung legt man seine Lieblings-CD ein, überträgt seine Musik-Bibliothek vom Smartphone kabellos per Bluetooth oder gibt seine Lieblingssongs vom USB-Stick wieder. Oder man schließt den MP3-Player mit den Workout-Motivations-Hits per Kabel an. So hat man praktisch grenzenloses Musik-Vergnügen!

Beste Klangqualität: Durch den digitalen Signalprozessor (DSP) genießt man starken, klaren und dynamischen Sound bei jeder Lautstärke.

Weckt einen sanft, auch mit der Lieblingsmusik: Es lassen sich bis zu zwei Weckzeiten einstellen, beispielsweise für Werktage und Wochenende. Und man wählt aus, von welcher Musikquelle man geweckt werden möchte!

Einfach übersichtlich, übersichtlich einfach: Auf dem LCD-Farbdisplay sieht man Informationen zum gewählten Sender, den gespielten Musiktiteln u.v.m. Das Menü ist einfach gehalten und seine Bedienung intuitiv sowie nahezu selbsterklärend.

– Riesige Radio-Programmvielfalt dank Internetradio, DAB+ und FM

– Einfache Sendersuche: manuell oder per Auto-Scan

– Jeweils 40 Senderspeicher für Internetradio, DAB+ und FM

– Integrierter CD-Player mit motorbetriebenem CD-Schacht für die Wiedergabe von Audio-, WMA- und MP3-CDs

– Musikwiedergabe von USB-Stick und externer Festplatte (jeweils bitte dazu bestellen), unterstützte Formate: WMA, MP3, AAC/AAC+, FLAC, WAV

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Wiedergabe von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– AUX-Audioeingang für Wiedergabe von MP3- und Audio-Player

– Elegantes Aluminium-Frontpanel mit großem LCD-Farbdisplay mit 7,1 cm / 2,8″ Bildschirmdiagonale

– Ausgangsleistung (RMS): 2x 15 Watt + 30 Watt Subwoofer, Musik-Spitzenleistung: 100 Watt

– Schlaf-Timer: schaltet Radio automatisch aus

– Wecker mit 2 Weckzeiten

– 9 Equalizer Voreinstellungen: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten, Mein EQ

– Einfache Bedienung direkt an der Anlage und über Fernbedienung

– Kostenlose App für iOS und Android: für Fernbedienung, Musik-Streaming und zum Erstellen von Wiedergabelisten

– Digitaler Signalprozessor (DSP) für starken, klaren und dynamischen Sound

– Integrierte Teleskop-Antenne

– Anschlüsse: USB, AUX-In und Kopfhörer (je 3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro

– Maße: 40 x 25,8 x 9 cm, Gewicht: 3,6 kg

– Digitalradio IRS-570.cd inklusive Fernbedienung mit 2 Batterien und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404037

Preis: 259,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3158-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3158-1232.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Fwc8Z4tXz6zbcjk

