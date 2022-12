Ivalua unterstützt bol.com bei der Digitalisierung seiner Source-to-Contract-Prozesse

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat bol.com als neuen Kunden gewonnen. Der größte Online-Händler in den Niederlanden und Belgien hat sich für die Lösung von Ivalua entschieden, um seine indirekten Source-to-Contract (S2C)-Prozesse zu digitalisieren. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Accenture umgesetzt.

bol.com mit Hauptsitz in Utrecht ist eine der erfolgreichsten Handelsplattformen für Drittanbieter in Europa mit 13 Millionen Kunden in den Niederlanden und Belgien und rund 3.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ahold Delhaize.

Bol.com war auf der Suche nach einer Lösung zur Digitalisierung seines indirekten S2C-Zyklus, um seine Geschäftspartner mit effizienten und zuverlässigen Sourcing- und Contract-Managementprozessen zu unterstützen. Dank einer Reihe von Integrationen wird die Implementierung der Ivalua-Plattform eine vollständige Abdeckung des Source-to-Pay-Zyklus (S2P) sicherstellen und eine nahtlose Benutzererfahrung bieten, die zu einer höheren Akzeptanz und einer verbesserten Prozess- und Richtlinieneinhaltung führt.

„Der zielgerichtete Ansatz und die maßgeschneiderte Lösung von Ivalua erfüllen die besonderen Anforderungen unseres Unternehmens bei der Beschaffung“, sagt Iris van der Harst, Procurement Manager bei bol.com. „Die Plattform gibt uns und unseren Geschäftspartnern die volle Kontrolle über unsere indirekten Einkaufsvorgänge und ermöglicht es uns, die Leistung der Lieferanten besser zu messen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Gesamteffizienz zu steigern.“

„Dank der kombinierten Expertise von Ivalua und Accenture in den Bereichen E-Commerce und Digitalisierung des Einzelhandels konnten wir bol.com eine überzeugende Lösung für seine einzigartigen Geschäftsanforderungen bieten und freuen uns, damit die digitale Transformation des Unternehmens zu unterstützen“, so Dan Amzallag, Chief Operating Officer bei Ivalua.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua.

