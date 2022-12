Dank Makler zu einem angemessenen Preis

Die Experten der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wickeln den Immobilienverkauf kompetent ab

„Für einen erfolgreichen Immobilienverkauf sind zahlreiche Schritte erforderlich“, weiß René Reuschenbach, Geschäftsführer der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH mit Sitz in Bornheim, „werden diese nicht kompetent durchgeführt, steigt das Risiko für Eigentümer, ihre Immobilie unter Wert zu verkaufen“.

Damit Eigentümer einen angemessenen Preis für ihre Immobilie erzielen können, sollten sie einige Aspekte beachten. „Für einen erfolgreichen Verkauf sind zum Beispiel die Festlegung eines realistischen Verkaufspreises, die Wahl der passenden Zielgruppe und die geschickte Vermarktung wichtig“, weiß René Reuschenbach.

Beauftragen Eigentümer ihn und seine Kollegen mit dem Immobilienverkauf, wickeln sie diesen mit all diesen und weiteren Schritten kompetent ab. Dabei berücksichtigen sie stets die Entwicklungen der Immobilienmärkte im Rhein-Erft-Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis sowie in der Region Köln/Bonn.

„Entsteht beispielsweise ein neues Viertel, kann sich das positiv auf den Wert von Immobilien in benachbarten Stadtteilen auswirken“, so der Geschäftsführer der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH. Damit Immobilien in einem solchen Fall zu einem höheren Preis verkauft werden können, müssen aber noch weitere Faktoren stimmen wie die Lage, der Zustand und die Ausstattung der Immobilie.

Gerne beraten die Immobilienmakler der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH Eigentümer auch darüber, ob sich die Durchführung von Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen vor dem Verkauf lohnt. „Besteht am Immobilienmarkt eine entsprechende Nachfrage oder müssen die Verkaufschancen gesteigert werden, kann die Durchführung solcher Maßnahmen sinnvoll sein“, erklärt René Reuschenbach.

Eigentümer, die mehr über den Immobilienverkauf erfahren möchten, können sich unter der Rufnummer 02236/885 850 kostenlos und unverbindlich von den Immobilienmaklern beraten lassen. Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH betreibt drei Standorte: in Bornheim, Brühl und Wesseling. Während in Bornheim das Büro verortet ist, handelt es sich bei den Standorten in Brühl und Wesseling um Ladenlokale.

