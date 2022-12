Wasser, Tab, fertig: So ermöglicht oecolife Nachhaltigkeit beim Haushaltsputz

Neue nachhaltige Reinigungstabs & Mehrweg-Sprühflaschen aus Glas für drei unterschiedliche Anwendungsbereiche

– oecolife führt eine neue Sparte umweltfreundlicher, wasserlöslicher Reinigungstabs ein

– Angeboten in drei Varianten für die Anwendungsbereiche Küche, Bad und Glas

– Die Tabs werden in Deutschland hergestellt und sind: plastikfrei in nachhaltigem Papier mit Grasanteil verpackt, vegan, frei von Mikroplastik, biologisch abbaubar.

oecolife, die umweltbewusste Marke des Traditionsunternehmens Fripa, launcht eine neue Sparte von umweltfreundlichen, wasserlöslichen Reinigungstabs. Die Tabs sind konzipiert für die drei Anwendungsbereiche Küche, Bad und Glas.

Nachhaltig sauber mit Reinigungstabs – Die umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Putzmitteln

Reinigungs- und Putzmittel werden derzeit in verschiedensten Formen angeboten, je nach Anwendungsbereich und Hersteller. Oft wird hierbei aber nicht an die Umwelt gedacht und die Mittel in Einwegflaschen aus Plastik verpackt.

Eine umweltfreundliche Alternative bieten dagegen die Reinigungstabs von oecolife. Die wasserlöslichen Tabletten werden in lauwarmem Wasser aufgelöst und ermöglichen so die wiederholte Nutzung in wiederverwendbaren Glas-Sprühflaschen, sodass nach Anwendung kein Abfall anfällt.

Und so einfach geht’s

Den passenden Tab in die oecolife-Glasflasche geben, mit 500ml warmem Leitungswasser auffüllen und kurz warten, bis sich der Tab vollständig aufgelöst hat.

Sprühkopf drauf, Flasche ein wenig schütteln, fertig.

Mission: Nachhaltig und Plastikfrei – und Lokal

Die Mission von oecolife ist es, umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Haushaltsprodukten anzubieten – durchweg nachhaltig und plastikfrei. Das gilt für jeden Schritt von der Produktion, über die Verpackung, bis hin zur Auslieferung.

Die neuen Tabs von oecolife werden komplett vegan und frei von Mikroplastik produziert. Sie sind zudem biologisch abbaubar und werden in nachhaltigem Papier mit Grasanteil verpackt. Das zusätzliche Angebot von Glassprühflaschen in ergonomischem Design ermöglicht Anwendern den nahtlosen Wechsel zu einem umweltfreundlicheren und plastikfreien Lifestyle, auch beim Haushaltsputz.

Komplexe Lieferketten und lange Transportwege stellen vor allem bei schnell umschlagenden Waren des täglichen Bedarfs eine bedeutende Belastung für die Umwelt dar. In Deutschland allein werden jährlich 220.000 Tonnen Haushaltsreiniger verkauft und generieren dabei beträchtliche Mengen an Emissionen. Daher werden die Reinigungstabs von oecolife im Inland hergestellt, ausgeliefert und verkauft.

Damit reihen sich die neuen Reinigungstabs als passende Ergänzungen in das durchweg nachhaltige Produktsortiment von oecolife ein.

Weitere Informationen unter: https://oecolife.com/

Über oecolife:

oecolife wurde im August 2021 als nachhaltige Marke des Unternehmens Fripa Papierfabrik Albert Friedrich KG gegründet. Die Niederlassung befindet sich in Miltenberg, Bayern, wo auch das Mutterunternehmen Fripa seit 1948 ansässig ist. Die Marke oecolife spezialisiert sich auf die Produktion und den Vertrieb von umweltfreundlichen Lifestyle-Produkten aus alternativen, nachhaltigen Rohstoffen in plastikfreier Verpackung und bietet derzeit ein Produktportfolio bestehend aus Hygienepapier, Reinigungstagbs, Naturkosmetik und Accessoires an. Die Verpackungen umfassen Kraftpapierbeutel, Naturkartonagen mit Grasanteil, sowie

Vorratskartons zur mehrfachen Verwendung.

