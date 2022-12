Festliche Momente in den schönsten Urlaubsregionen Deutschlands

Weihnachten und Silvester in den Sonnenhotels

Das Jahresende ist für viele Menschen eine besondere Zeit, die sie möglichst stimmungsvoll verbringen möchten – etwa bei Glühwein, Lebkuchen und Kerzenschein, auf dem Weihnachtsmarkt oder bei einer lustigen Schlittenpartie. Aber auch Ruhe und Erholung sind vielen wichtig. Eine wohltuende Auszeit können Kurzentschlossene jetzt noch in den Sonnenhotels auf Amrum, in der Lüneburger Heide, dem Harz, im Fränkischen Weinland, im Bayerischen Wald im Erzgebirge oder auch im Salzburger Land buchen.

Weihnachtsferien im Harz

Das Sonnenhotel Wolfshof in Wolfshagen lädt vom 23. bis 29.12. zu einem familiären Weihnachtsurlaub ein. Die stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit Kaffee, Stollen, Musik und Weihnachtsgeschichten gehört für viele Gäste zur guten Tradition. Die malerische Fachwerkstadt Goslar mit einem der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands ist nicht weit entfernt. Die dann hoffentlich verschneiten Gipfel des Harzes sorgen für die passende Weihnachtsstimmung. Auch das Sonnenresort Ettershaus in Bad Harzburg hat ein Weihnachtsüberraschungspaket geschnürt (23.-27.12.). Mit einem Glühweinfest, Plätzchen backen, einem Musik- und einem Kabarett-Abend sowie einem gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch werden die Weihnachtstage zum Erlebnis. An Silvester begleitet das Sonnenresort-Team seine Gäste mit einer festlichen Silvester-Gala mit Live-Musik ins neue Jahr.

Weihnachten „All inklusive“ im Bayerischen Wald

Familien mit Kindern werden in den Weihnachtferien im Sonnenhotel Bayerischer Hof in Waldmünchen besonders herzlich begrüßt. Das Weihnachtsprogramm vom 23.12. bis 27.12.2022 kann individuell auch bis zum 30.12.2022 verlängert werden. Der Sonnenwolfi und sein Animationsteam stehen bereit, um Kindern von 3 bis 12 Jahren mit einem abwechslungsreichen Programm eine unvergessliche Weihnachtszeit zu bescheren. Eltern genießen das All-inklusive-Angebot mit Hallenbad und Sauna oder entdecken die entschleunigende Landschaft des Bayerischen Walds. Im Sonnenhotel Fürstenbauer in Bodenmais wird vom 22. bis 27.12. Weihnachten gefeiert. Eine jahrhundertealte Tradition macht in Bodenmais den Heiligabend zu einem unvergesslichen Erlebnis: das „Christkindlanschießen“. Die Böllerschützen der Bodenmaiser Arberschützen begrüßen das Christkind lautstark und werden von den Bodenmaiser Turmbläsern mit weihnachtlichen Klängen unterstützt. Schneeschuhtouren, Rodelpartien, Langlauf-Kurse, Brauereiführungen, Fackelwanderungen und vieles mehr sorgen für einen lebendigen Weihnachtsurlaub. Nach den Feiertagen ist vor den Feiertagen: Das Sonnenhotel Fürstenbauer im Bayerischen Wald begrüßt seine Gäste am 27.12. mit einem Glühweinempfang. Bei einer geführten Stadtbesichtigung und einer stimmungsvollen Fackelwanderung freut sich das Team auf die Silvesterfeier mit den Gästen: mit Gala-Buffet, Musik, Tanz, Feuerwerk und Mitternachtseintopf.

Weihnachten und Wellness in der Lüneburger Heide

Eine stimmungsvolle Auszeit für Körper, Geist und Seele beschert das Sonnenhotel Amtsheide in Bad Bevensen vom 21.-27.12. Im Kreise der Gäste wird eine schöne Weihnachtsfeier mit Bescherung zelebriert und ein gemeinsamer winterlicher Ausflug organisiert. Der Weihnachtsmarkt in Lüneburg mit seinem Lichterglanz und seiner unvergleichlichen Adventatmosphäre ist ein Besuch wert. Zwischendurch verwöhnt das Wellness-Team die Hotelgäste mit Massagen und Beautyanwendungen. Auf dem Programm stehen eine Motto-Party zum Jahreswechsel sowie ein Besuch und Bummel in der historischen Stadt Lüneburg mit dem Ostpreußischen Landesmuseum.

Silvester im Erzgebirge

Das Team vom Sonnenhotel Hoher Hahn im Erzgebirge empfängt am 27.12. 2022 seine Gäste zum Jahreswechsel. Die einzigartige Natur und die romantischen Städtchen rund um Schwarzenberg laden zum Entspannen und Genießen ein ebenso wie der Tanzabend, die Winterwanderung und der Glühwein- und Teegenuss am offenen Feuer. Mit einem großem Silvester-Gala-Buffet und anschließendem Silvestertanz bis in den Morgen lassen die Gäste das Jahr schwungvoll ausklingen.

Im Winter und zu Weihnachten die Insel erleben

Auf der Insel Amrum im Sonnenresort Hüttmann empfängt das Team seine Gäste mit nordischer Herzlichkeit und vielfältigen Angeboten zum Relaxen und Genießen. Nach Spaziergängen am feinen Nordseestrand wird es gemütlich bei einem duftend-heißem Glühwein im Kaminzimmer. Ab dem 25.12. lässt sich der Weihnachtsurlaub auf Amrum buchen und die Insel von seiner wunderschön-entspannten Seite erleben.

In Bad Hofgastein wird das Weihnachtsfest zum romantischen Erlebnis im Schnee

Das Sonnenhotel Zum Stern begrüßt Schneeverliebte im winterlichen Wohlfühlort Bad Hofgastein: Mit Pferdeschlittenfahrt, Festmenü, Zithermusik, weihnachtlichem Aperitif oder auch heißen Getränken am Feuer. Am Heiligen Abend wird gemeinsam der Baum geschmückt und gesungen. Für den Jahresausklang hält das Sonnenhotel „Zum Stern“ im Salzburger Land ebenfalls ein festliches Programm bereit – mit Sektempfang und einem elegantem Galadinner mit fünf Gängen. Das Mitternachtsbuffet darf nicht fehlen und auch das ausgiebige Langschläferfrühstück am 01.01.2023 trägt zum guten Start ins frische Jahr bestens bei. Die anschließende gemeinsame Fackelwanderung mit wärmenden Getränken macht im Anschluss Lust auf Entspannung und Erholung im Sternenreich Spa auf 800 m² mit verschiedenen Dampfbädern, Saunen und Tepidarium.

Feiertagserholung und Silvester zwischen den Weinreben

Wer noch eine kleine Auszeit „zwischen den Jahren“ sucht, ist im Sonnenhotel Weingut Römmert in Volkach an der Mainschleife richtig und kann sich zwischen dem 25.-29.12. zwei Tage verwöhnen lassen: bei einem herrlichen Fünf-Gänge-Menü oder im großzügigen Wellnessbereich. Im Sonnenhotel Weingut Römmert lässt sich das Neue Jahr auf zwei Arten begrüßen, entweder ruhig und gemütlich bei einer feinen, kulinarischen Silvester-Gala-Menü im Restaurant 1917 oder schwungvoll mit einem festlichen Silvester-Gala-Buffet inklusive Live-Musik.

Partystimmung: Silvester in den Sonnenhotels

Zum Jahreswechsel knallen die Korken auch in den Sonnenhotels. Im Bayerischen Wald, im Fränkischen Weinland, im Harz, im Erzgebirge, in der Lüneburger Heide, im Salzburger Land und auf Amrum freuen sich die Gastgeber darauf, gemeinsam mit ihren Gästen das neue Jahr zu begrüßen. Von nur zwei Nächten bis zu einem 14-tägigen Silvesterurlaub, von einer familiären Silvesterzeit mit dem Sonnenwolfi-Kinderklub bis hin zur feinen, exklusiven Silvestergala – so vielseitig wie unsere Gäste, so variantenreich sind auch die Angebote.

Über die Sonnenhotels

Die Sonnenhotels feiern 2022 ihr 20-jähriges Jubiläum und sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden. Zurzeit gehören elf 3-bis 4-Sterne-Häuser zur Sonnenhotels-Gruppe, die sowohl für Familien als auch Tagungsveranstaltende eine attraktive Adresse sind. Das Ferienhotel-Unternehmen bietet auch besondere Übernachtungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel ganz außergewöhnliche Baumhäuser.

Sonnenhotels Deuschland GmbH & Co. KG

Frau Carmen Müller-Brieske

Gerhard-Weule-Straße 20

38644 Goslar

Deutschland

fon ..: 05321-68554-0

web ..: http://www.sonnenhotels.de

email : info@sonnenhotels.de

