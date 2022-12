Zwei weitere Tochtergesellschaften firmieren jetzt unter Scutum Deutschland GmbH

Berlin/Bensheim/Ludwigshafen, 02. Dezember 2022. Seit Kurzem firmieren die zwei Scutum-Tochtergesellschaften Secura Alarm- und Raumschutzanlagen GmbH und die AST Allgemeine Sicherheitstechnik GmbH unter dem Namen Scutum Deutschland GmbH. Das gab Steffen Bluhm, CEO Scutum Group Central Europe GmbH, bekannt. „Dieser Schritt war bereits längere Zeit vorbereitet worden und stellt sicher, dass wir eine höhere Effizienz und Kundenzufriedenheit erlangen werden“, so Bluhm. Nun freue sich das Unternehmen darüber, dass unter dem Namen Scutum Deutschland GmbH mittlerweile 6 Errichter-Betriebe firmieren, die sich schwerpunktmäßig mit Planung, Installation und Wartung von Einbruchmeldetechnik, Brandmeldeanlagen, Videoüberwachung und Zutrittslösungen für Bürogebäude von Industrie- und Handelsunternehmen, öffentlichen Einrichtungen und hochwertigen privaten Liegenschaften befassen.

Secura ist beispielsweise seit 2010 Partner vom Baumarkt-Riesen BAUHAUS Deutschland und betreut die komplette Einbruchmeldetechnik in über 100 Fachcentern. Das 20-köpfige Secura-Team bietet moderne Sicherheitstechnik im Bereich Gebäudeschutz an und ist nach ISO 9001:2015 und VdS zertifiziert. Am häufigsten kommen die Secura-Mitarbeiter in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland zum Einsatz. Der BHE-zertifizierte Fachbetrieb AST Allgemeine Sicherheitstechnik GmbH gilt als Experte für die Absicherung von Gebäuden und Freigeländen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diesen Markt der kleinen und mittleren Unternehmen wird die Scutum Deutschland in den kommenden Jahren deutlich ausbauen, mit dem Ziel an allen bestehenden und künftigen Standorten der Scutum Deutschland auch diese Kundengruppe optimal bedienen zu können.

Kunden beider Firmen müssen aktuell den Firmennamen in den Geschäftskontakten anpassen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen bleiben trotz Umfirmierung unverändert bestehen.

Über die Scutum Group: Sie ist europaweit eine der führenden Dienstleister für das Errichten von Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Brandschutzanlagen, Risikomanagement und Cybersicherheit. Außerdem verfügt sie über zertifizierte Alarmempfangs-, Notruf- und Serviceleitstellen. Seit 1989 verfolgt die Gruppe die Mission, Personen, Infrastrukturen, Daten und Güter zu beschützen. Jährlich tätigt das Unternehmen mehrere Firmenzukäufe, um die eigene Marktposition zu steigern. Rund 2.000 Mitarbeiter sorgen für eine reibungslose Abwicklung von Kundenprojekten.

Die Gruppe hat Firmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Polen, Österreich und den USA. Ihre Kunden kommen aus Branchen wie Banken, Handel, Industrie, Behörden und Institute. Im Jahr 2021 betrug der Jahresumsatz rund 240 Millionen Euro.

Kontakt

Scutum Group Central Europe GmbH

Rascha Salahie

Motzener Str. 6

12277 Berlin

+49 (0)30-40999 485-101

rascha.salahie@scutum-group.de

https://www.scutum-group.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.