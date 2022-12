Fantastische Abenteuer entführen Kinder in die blaue Unterwasserwelt

Abtauchen mit dem Papierfresserchen ganz leicht gemacht – Kinder aus neun Nationen beteiligten sich an der ersten Ausschreibung. Nun gibt es ein neues Projekt.

Meerjungfrauen und glitzernde Seesterne, böse Piraten und gefräßige Wale – all das können Helden in fantastischen Geschichten in dem Buch „Fantastische Abenteuer in der Unterwasserwelt“ erleben. Vorausgesetzt, dass die Geschichten von Autor*Innen jeden Alters zu Papier gebracht werden. Auf diese Geschichten freut sich das Papierfresserchen, der Lesedrache des Kinder- und Jugendbuchverlags vom schönen Bodensee. Denn er ist es, der alle Geschichten zuerst zu Gesicht bekommt, bevor sie veröffentlicht werden.

2014 hat Papierfresserchens MTM-Verlag schon einmal das Thema „Unterwassergeschichten“ aufgegriffen und drei Bänder der Abenteuer aus den Tiefen des Meeres veröffentlicht, damals noch als Bücher von Kindern für Kinder geschrieben. Mädchen und Jungen aus neun Nationen beteiligten sich vor fast zehn Jahren an der Ausschreibung, darunter auch Kids aus Singapur, Spanien oder Kroatien. „Eigentlich waren es sogar vier Bände, die wir damals herausgegeben haben, doch der vier Band wurde nur für eine Schule in Hamburg veröffentlicht, die so viele Beiträge eingereicht hatte, dass dort der Wunsch aufkam, ein eigenes Schulbuch zu erstellen“, erinnert sich Verlegerin Martina Meier, die damals für das Projekt verantwortlich zeichnete.

Bei den neuen Unterwassergeschichten sind nun auch fantastische Märchen, Gedichte und Kurzgeschichten nebst Illustrationen von erwachsenen Autor*Innen willkommen. Die Texte sollen sich an Kinder und Jugendliche richten. Einsendeschluss ist der 1. Juni 2023. Das Buch soll im Sommer 2023 erscheinen. „Wir würden uns freuen, wenn sich auch bei diesem Projekt aber auch wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt beteiligen würden“, sagt Martina Meier.

Ausführliche Informationen zu den Anthologieprojekten des Verlags gibt es auf der Homepage des Verlags: www.papierfresserchen.de. Hier sowie bei Amazon können alle Bände der Reihe als Taschenbuch oder E-Book bestellt werden.

