ONEPOINT Projects stellt kostenlose Cloud-Version für angehende PMOs vor

Neues Angebot für bis zu vier User senkt Einstiegshürden für die Einführung von standardisiertem Projekt- und Portfoliomanagement (PPM)

Graz, Österreich – 01. Dezember 2022. ONEPOINT Projects kündigte heute ein neues kostenloses Cloud-Angebot an, das bis zu vier Benutzern die volle Funktionalität der hybriden Projekt- und Portfoliomanagement-Software (PPM) bietet. ONEPOINT Projects, kürzlich als Leader im „2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Adaptive Project Management and Reporting“ ausgezeichnet, will damit Unternehmen helfen, Projektmanagement-Offices (PMOs) schneller zu etablieren und so den Wert von standardisiertem Projektmanagement frühzeitig aufzeigen.

„Ein funktionierendes PMO ist der Eckpfeiler einer erfolgreichen Projektorganisation“, erklärt Gerald Aquila, Gründer und CEO von ONEPOINT Projects. „Das Management kann nur dann fundierte Entscheidungen treffen, wenn jeder einen klaren Überblick über alle laufenden Projekte hat und auf Echtzeit-Statusinformationen und KPIs zugreifen kann. Andernfalls können sie nur Vermutungen anstellen – etwas, das man um jeden Preis vermeiden sollte.“

Das neue, kostenlose Cloud-Angebot von ONEPOINT Projects bietet dieselbe Funktionalität wie das bestehende, kostenlose On-Premises-Angebot für bis zu vier Benutzer. Projektmanager haben damit Zugriff auf die gesamte Kernfunktionalität sowie auf erweiterte Funktionen für Risiko- und Stakeholdermanagement, Portfolioanalyse, Programmmanagement und Enterprise Agile Planning (SAFe®). Grundlegende Integrationen wie Slack und Microsoft Teams werden ebenfalls abgedeckt; erweiterte Integrationen wie Jira, Confluence und SAP sind nicht enthalten.

Mit diesem neuen Einstiegsangebot wendet sich ONEPOINT Projects an wachsende Projektorganisationen, die den Nutzen von standardisiertem Projektmanagement besser beurteilen oder ihren Stakeholdern beweisen wollen. Das Angebot richtet sich zudem an projektorientierte Startups. Durch Planung und Controlling „echter“ Projekte mit der PPM-Software lässt sich der Return on Investment (ROI) viel einfacher berechnen und demonstrieren als im Rahmen einer kurzen Testphase.

Verfügbarkeit

Projektmanager können sich ab sofort für den kostenlosen Cloud-Tarif unter www.onepoint-projects.com/de/license/free-version registrieren. Sie machen damit den ersten Schritt zu einem erfolgreichen und nachhaltigen PMO.

ONEPOINT Projects ist eine führende hybride Projekt- und Portfoliomanagement-Software, die PMOs dabei unterstützt, den gesamten Projektlebenszyklus vom Projektstart bis zum -abschluss zu meistern. Der robuste und dennoch anpassbare Funktionsumfang reicht von der Ressourcenoptimierung bis hin zu Enterprise Agile Planning – entwickelt für einfache sowie komplexe Projekte in allen Branchen.

