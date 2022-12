Mit unserer IT und EDV Entsorgung in Stuttgart tragen wir gemeinsam einen Beitrag zur Umwelt bei

Vertrauen sie unserer Computer Entsorgung und machen Sie sich damit den Firmenalltag ein klein wenig leichter und leisten zu gleichen einen Beitrag zur Umwelterhaltung. Auf uns ist Verlass!

Wissen Sie eigentlich, wie Sie Altgeräte aus Ihrem Büro umweltfreundlich entsorgen und dazu noch datenschutzkonform? So sollte es heute nämlich sein, damit man keine Probleme bekommt. Meist ist dies aber recht teuer. Von daher wird es Sie vielleicht freuen zu erfahren, dass wir unsere kostenlose Computer Entsorgung in Stuttgart vor allem Firmen anbieten. Bei kostenlos wird man hellhörig und vermutet versteckte Kosten, oder? Aber nicht bei uns! Wir können Ihnen diesen Service bieten, weil wir uns um das Recycling und um die Wiederverwertung kümmern und damit Geld verdienen. Umsonst können wir natürlich auch nicht arbeiten, aber da wir so Geld verdienen, müssen Sie uns nichts bezahlen. Um unseren Dienst für sich nutzen zu können, brauchen Sie nur das Kontaktformular auszufüllen. Auch eine Mail können Sie uns gerne schreiben.

Bitte teilen Sie uns mit, wie viele Geräte abgeholt werden müssen und wie viele Festplatten wir zerstören müssen. Dies können Sie auch gerne mit einem Bild machen. Von uns erhalten Sie dann umgehend einen Termin für die Abholung in Ihrem Unternehmen. Wenn die Geräte im Erdgeschoss abzuholen sind, ist unser Service rundum kostenfrei! Umweltfreundlich wird unsere IT und EDV Entsorgung in Stuttgart dadurch, dass wir recyceln. Aber wir lassen auch jedes Jahr Bäume pflanzen, auf unsere Kosten und das einmal im Jahr. Für jedes 100. Gerät tun wir etwas für unsere Natur und Sie können ein Teil von dem Ganzen werden. Probieren Sie es aus. Sie werden mit Sicherheit begeistert von unserem Dienst sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-stuttgart.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

