Label To Watch: Activewear für Curvys mit Rabattaktion

Unser Alltag kann ziemlich anstrengend sein, das hat sich durch das Arbeiten im Home Office noch verstärkt. An manchen Tagen sitzen wir mehr als acht Stunden vor dem PC, um es uns nach dem Abendessen auf dem Sofa beim Streamen der Lieblingsserie bequem zu machen. Ausreichend Bewegung bleibt dabei schnell auf der Strecke, dabei ist gerade bei einem 9 to 5 Job Selfcare und mehr Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen besonders wichtig. Mit der passenden Activewear und Sportswear für Curvys macht das auch garantiert richtig Spaß.

Activewear speziell für Curvys und Plus Size Frauen

OCEANSAPART hat speziell hierfür das Beauty Set Curvy designet. Schönheit gibt es schließlich in allen Farben und Formen. Das Set ist aus recyceltem Polyester, atmungsaktiv und besonders strapazierfähig. Der Bra bietet Medium Support und hat herausnehmbare Cups. Die v-förmigen Träger am Rücken sorgen für comfortablen Halt und lassen sich individuell auf deine Ansprüche anpassen. Zusätzliche Bewegungsfreiheit gibt es durch einen Mesh-Einsatz in der Rückenpartie. Die Pant hat einen geschwungenen Shapewear Bund mit Mesh-Einsätzen. Außerdem eine praktische Tasche fürs Handy, die Autoschlüssel und Kleingeld. Sie lässt sich gut mit anderen Styles kombinieren.

Nur für Dich! Zwei Sets zum Preis von Einem

Leg am besten jetzt gleich das Beauty Set Curvy in deiner Lieblingsfarbe in den Warenkorb. Gib an der Kasse den Rabattcode

plusperfekt2

ein und such dir zwei Gratis-Artikel aus. Dadurch kannst du zwei Sets zum Preis von Einem shoppen. Den Deal solltest du nicht verpassen.

Das Beauty Set Curvy gibt es in den Größen 1X (48/50) bis 3X (56/58) in den Farben Cool Berry, Atlantic Blue und Khaki. Wenn du dir bei deiner Größe nicht ganz sicher bist, kannst du bequem bei jedem Produkt über den Größenfinder deine genaue Konfektionsgröße ermitteln.

Mehr zu Sportswear und Activewear für Curvys auf PlusPerfekt.de, dem Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr.

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Oceansapart