Bootsfolierung am Bodensee – Folierung Galeon 325HT

Folierung – aus alt mach neu! Dank einer Folierung kann ein in die Jahre gekommenes Boot wieder zum Strahlen gebracht werden.

Die Vorteile einer Bootsfolierung:

– Aufwertung der Optik

– Kostengünstiger als eine Lackierung

– Schutz vor Umwelt- & Witterungseinflüssen

– Schnelle Montage und Entfernung

– Einfach Reinigung

Wie das Ganze ablaufen kann, erklären wir euch anhand eines Beispiel:

Folierung – Galeon durch Bodensee-Bootsfolierungen.de

Unser Team wurde mit der Folierung einer Galeon 325HT beauftragt.

Als erstes wurde das Boot besichtigt, um Schäden festzustellen und sich ein Gesamtbild zu machen.

Stark Beschädigte Folie

Linienführung unvorteilhaft für die Form des Bootes

Stark verwittertes Schiebedach

beschädigter Lack an den A-Säulen

Gelcoatschäden am Bug und der Badeplattform

Spannungsriss im Dach

unterhalb der Scheuerleiste und um die Salonfenster war ein weißer Rahmen

Folie hatte viele Stöße

Das Boot möchte man natürlich nicht so lassen, weshalb wir uns ein Konzept überlegt haben:

Ziel:

hochwertiges Design

strecken der Linienführung

Verklebung ohne Stöße

Reparatur aller Schäden um keine Spiegelung in der Folie zu haben

durchlaufendes Design ohne die weißen Rahmen

Ankerschutz unterhalb des Bugkorbs

Im Anschluss hat sich unser Team direkt an die Arbeit gemacht.

Die Durchführung:

Als erstes entfernten wir die alte, defekte Folie, um danach den Rumpf und alle weiteren Oberflächen reinigen zu können. Ohne diese Schritte kann nicht sauber gearbeitet werden, was sich am Ergebnis zeigt. Deshalb wurde hier eine gründliche Reinigung vorgenommen.

Sobald das Boot sauber ist, kann es an die Reparatur von Schäden gehen. In diesem Fall haben wir alle Gelcoatschäden an der Galeon repariert. Das Gleiche gilt für die Spannungsrisse auf dem Dach, sowie am Rumpf.

Daraufhin schliffen wir das Schiebedach, um die nicht foliertaugliche Oberfläche vorzubereiten. Weiterer Schritt war das Entfernen der Sikafuge unterhalb der Scheuerleiste, sowie das Festlegen der neuen Linienführung.

Anschließend kam einer der besten Parts: das Folierung des Rumpfes mit Oracal Hochleistungsfolie (durchgehend mit verstecktem Stoß unterhalb des Bugkorbes).

Außerdem nahmen wir einen Folienschnitt ca. 2 mm oberhalb der Risskante am Wasserpass vor, um Beschädigungen beim Kranen zu verhindern.

Es wurde ein Ankerschutz gesetzt mittels aufbringen einer weiteren Farbfolie, sowie einer Steinschlagfolie.

Um perfektionierte Arbeiten zu leisten, erfolgte ein Feinschnitt direkt um die Salonfenster und an der Kante unterhalb der Scheuerleiste, um einen weißen Rand zu verhindern.

Daraufhin folgte dann die Folierung des Schiebedach bis in die Fuge ohne sichtbare Kanten. Am Dach wurden die Niro-Abdeckungen ebenfalls ausgearbeitet.

Nicht zu vergessen ist die Folierung der A-Säulen und der Leiste oberhalb des Fensters am Steuerstand, um ein abgerundetes Ergebnis zu erzielen. Hierfür, sowie für das Dach verwendeten wir die Farbe hochglanz schwarz von 3M.

Am Ende wurden dann noch die Fugen unterhalb der Scheuerleiste und um die Salonfenster neu gesetzt. Abschließend erfolgte dann das Abdichten aller Übergänge zu Auslässen und Nirohülsen.

Nach all den Arbeiten sieht die Galeon wieder aus wie neu.

Das Ergebnis spricht für sich. (Bilder zum ganzen Artikel siehe hier)

Mehr Infos über unsere Arbeiten finden Sie in weiteren Berichten von uns. Was ebenfalls interessant für Sie sein könnte, ist unser Bericht über die Gründe für eine Bootsfolierung: hier klicken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de

