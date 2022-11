Acht Auszeichnungen für die Peter Schmidt Group beim Corporate Design Preis

Der Corporate Design Preis ist der einzige Wettbewerb in Deutschland, der sich ausschließlich der Gestaltung von Markenauftritten widmet. Acht Auszeichnungen gehen an Projekte der Peter Schmidt Group.

Zu den erfolgreichen Arbeiten zählen die Corporate-Design-Relaunchs der Lautsprechermarke Canton, des Schweizer Baustoffherstellers Holcim sowie der Deutschen Triathlon Bundesliga. Auch das Branding für das ghanaische Start-up WASHKing, die Illustrationen „United Minds of PSG“ sowie der Auftritt der Initiative „Gegen den Tod“ erhalten eine Auszeichnung. Letzteren realisierte die Peter Schmidt Group als übergreifendes Projekt innerhalb des BBDO-Netzwerks gemeinsam mit der Partneragentur Proximity.

Der Relaunch der Wäschemarke Mey wird in zwei Kategorien ausgezeichnet und überzeugt sowohl in Corporate Design Relaunch als auch in Logo Design. Der mutige Schritt weg vom technischen Vorgängerlook hin zur qualitätsvollen Serife, die Bezug auf den Produktionsprozess der Produkte nimmt, wurde bereits mehrfach prämiert: unter anderem beim Wettbewerb des Art Directors Club Deutschland und beim Red Dot Design Award.

Ein zufriedenes Fazit zieht auch Managing Director Ruediger Goetz: „Unsere Projekte im Wettbewerb des CDP belegen den Variantenreichtum unserer Arbeit“, so Managing Director Ruediger Goetz. „Beim einzigen Award, der sich auf unsere Kerndisziplin konzentriert, achtmal erfolgreich zu sein, ist ein herausragender Abschluss des Jahres und Ergebnis unserer hohen kreativen Ansprüche.“

Die Peter Schmidt Group ist Deutschlands umsatzstärkste Marken- und Designagentur und Teil der BBDO Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Sie verbindet sinnstiftende Ideen mit der Faszination für Design und erschafft so Lösungen, die sofort funktionieren und Freude bereiten. Die Peter Schmidt Group ist Lead-Agentur für das Corporate Design der Deutschen Bahn und Mercedes-Benz sowie internationale Lead-Design-Agentur von Nivea.

