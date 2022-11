Eine Nasen OP in der Türkei erfreut sich zunehmender Beliebtheit und zählt dort mittlerweile zu den häufigsten ästhetisch-chirurgischen Eingriffen überhaupt. Denn unabhängig davon, ob man sich für eine offene Nasenkorrektur oder eine geschlossene Nasenkorrektur entscheidet – professionelle Schönheitsreisen-Veranstalter wie Beauty Travels 24 sorgen dafür, dass eine Nasenkorrektur in Istanbul nach Kundenwunsch und in einer TÜV- und JCI-zertifizierten Klinik durchgeführt wird. Die plastischen Chirurgen der Klinik haben eine internationale Ausbildung absolviert und sind seit Jahren spezialisiert auf Nasenchirurgie. Schnitte werden unsichtbar ausgeführt, sodass der Patient keine sichtbaren Narben davonträgt. Eine Nasen OP in der Türkei heißt: 5 Sterne Standard, Privatklinik, Dolmetscher und deutschsprachige Reisebegleitung – kein Wunsch bleibt unerfüllt.

Türkei oder Deutschland für Nasenoperation?

Eine Nasen-OP in der Türkei wird für deutsche Patienten zunehmen interessanter. Es hat sich herumgesprochen, dass die türkischen Kliniken internationale Qualitätszertifikate vorweisen. Dazu gehören auch die weltweit anerkannten TÜV- und JCI-Zertifikate. Als Schnittstelle zu den asiatischen, europäischen und arabischen Kulturen sind sie erfahren bei der Betreuung von internationalen Patienten. Da die Branche der Schönheitschirurgie von der türkischen Regierung unterstützt wird, werden attraktive All-inclusive-Angebote geschnürt, die auch deutsche Dolmetscher beinhalten. Die Behandlung ist wegen der niedrigen Lebensunterhaltkosten in der Türkei deutlich günstiger als in Deutschland, ohne dass der Patient auf Qualität verzichten muss. Die Anreise ist komplikationslos. Istanbul verfügt über vier internationale Flughäfen und viele Billigfluglinien bieten regelmäßige Flüge von und nach Deutschland an. Und nicht wenige Patienten kombinieren den plastisch-chirurgischen Eingriff mit einigen Urlaubstagen und erleben die kulturellen und touristischen Metropole Istanbul „live“ vor Ort.

Nasen-OP Ablauf

Die Behandlungskosten für eine Nasen OP Ablauf in Istanbul sind bei gleichen Qualitätsstandards deutlich niedriger als In Deutschland. Spezialisierte Schönheitsreisen-Veranstalter wie Beauty Travels 24 in Rastatt bieten mit attraktiven All-Inklusiv-Paketen die gesamte Organisation von OP und Reise zur ausgewählten Partnerklinik in Istanbul. Interessenten setzen sich zunächst per E-Mail oder Telefon mit Beauty Travels 24 in Verbindung. Anschließend werden Bilder der Nase zur Begutachtung an die Partnerklinik in der Türkei weiterleitet. Nach der Zusage des Kunden übernimmt Beauty Travels 24 die komplette Organisation der Schönheitsreise. Die beinhaltet Flug, Hotel, Transfers vor Ort sowie die Kontakte zu den Chirurgen. Ein deutschsprachiger Ansprechpartner gehört mit zum Paket.

Nasen OP für Männer

Neben den rein ästhetischen Aspekten, die Männer über eine Nasen OP nachdenken lassen, sind es vor allem Frakturen, die sich die Patienten beim Fußball, Boxen oder bei anderen Kontaktsportarten zugezogen haben. Eine Nasen-OP bietet sich als funktionale und ästhetische Lösung an. Unseere Chirurgen kennen die Anforderungen der Männer an eine nasen-OP und achten darauf, dass die nase nach der OP ihre männliche Komponente behält.

Nasen OP für Frauen

Im Zuge einer Nasen OP für Frauen wird häufig nach einer schmaleren und feineren Nase gefragt, die sich perfekt in das Gesicht einfügt. Die Gesichtsmerkmale sollen deutlich sanfter und weicher erscheinen als bei Männern. Mittels einer 3D-Simulation wird für jede Patientin ein individuelles Konzept entwickelt und dargestellt. Sie erhält die perfekte Nase.

Erfahrenste Klinik für Plastische Chirurgie in Istanbul

Beauty Travels 24 kooperiert seit mehr als 15 Jahren mit der MediBeauty-Klinik in Istanbul und hat in dieser Zeit tausende von Patienten an die dortigen Chirurgen vermittelt. Die nahezu 100%-ige Patientenzufriedenheitsquote belegt uns Jahr für Jahr, dass die MediBeauty-Klinik eindeutig zu den führenden Nasen OP Kliniken in Istanbul gehört und ein breites Leistungsspektrum anbietet:

Die richtige Adresse für Plastische Chirurgie

Beauty Travels 24 vermittelt und organisiert seit mehr als 15 Jahren Nasen-OPs in der international renommierten MediBeauty-Klinik in Istanbul. Die Patienten profitieren von einer professionellen und freundlichen Betreuung und können gegenüber dem gleichen Eingriff in Deutschland bis zu 50 Prozent sparen – ohne auf die gewohnte Qualität verzichten zu müssen. Die Klinik in Istanbul ist JCI-zertifiziert und Beauty Travels 24 hat seine Qualitäten beim TÜV Süd eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wer sich also für eine Schönheits-OP in der Türkei interessiert, ist bei dem Erfolgs-Duo an der perfekten Adresse.

Schönheitsreisen und Operationen mit Beauty Travels 24 ist ein Qualitätsversprechen. Seit 2006 vermitteln wir Sie an sehr erfahrene Chirurgen nach Istanbul. Unser Ziel ist es, unseren Patienten die höchste Produkt- und Servicequalität mit maximaler Kundenorientierung zu bieten. Um diesen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, baut die Beauty Travels 24 ihre Qualitätsvorteile stetig weiter aus und entwickelt neue Bausteine für rundum schönes Aussehen.

Unser Ziel ist es, unsere Patienten 100 % zufrieden zu stellen. Wir möchten Ihnen die beste Qualität und anspruchsvolle Serviceleistung zu den bezahlbaren Preisen bieten.

„Ihre Schönheit in guten Händen“

