37 neue Chancen zum Quereinstieg in IT-Berufe

Academic Work Academy bietet ab Dezember neue Programme zum Karrierewechsel in 3 Monaten

München, 29. November 2022 – Academic Work, Spezialist für die Vermittlung und Rekrutierung von Young Professionals, bietet ab 1. Dezember 2022 wieder zahlreiche neue Einstiegschancen in die IT-Branche. In Kooperation mit namhaften Partnern veranstaltet die Academic Work Academy eine Reihe an Trainings zum Quereinstieg als Java-Developer, Pega System-Architekt Consultants oder Cyber Security Consultant. Die kostenlosen Bootcamps dauern drei Monate, bei denen nach Abschluss eine Einstiegsposition im jeweiligen Partnerunternehmen garantiert wird.

Interessierten stehen in den nächsten Monaten eine Reihe an Möglichkeiten für einen Karrierewechsel zur Verfügung. Unter anderem bietet Academic Work Academy in enger Kollaboration mit Kühne+Nagel die Ausbildung zu Java-Entwicklern, zusammen mit DKB Service ein Pega-Training oder den Einstieg als Cyber Security Consultants mit einer der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit. In diesen drei Programmen werden insgesamt 37 neue IT-Fachkräfte ausgebildet. Die Bewerbungsphase für diese und weitere Programme startet am 1. Dezember 2022.

„Mit den neuen Programmen schreiben wir eine Erfolgsgeschichte fort“, sagt Matthias Pflaumbaum, Head of Academy Business bei Academic Work. „Viele unserer Partnerunternehmen der kommenden Programme arbeiten zum wiederholten Mal mit uns zusammen oder kommen auf Empfehlung. Darauf sind wir stolz. Wir sind hochmotiviert, auch diesmal wieder zahlreichen Interessenten den bestmöglichen Start in eine neue Karriere und ein neues Leben zu ermöglichen.“

Garantierter Berufseinstieg für Absolvierende mit hoher Erfolgsquote

Für Teilnehmende sind die 12-wöchigen Trainings der Academic Work Academy kostenfrei. Zudem erhalten sie ein garantiertes Einstiegsgehalt von 42.000 Euro in den ersten 12 Monaten und in diesem Zeitraum eine feste Jobgarantie bei einem der Partnerunternehmen von Academic Work. Die Umsetzung und Gestaltung dieser Bootcamps im Accelerated Learning-Verfahren wird vom Lern-Spezialisten Brights als Partner unterstützt.

Seit 2015 hat Academic Work mit diesem Konzept mehr als 3.000 Menschen zum Quereinstieg in die IT verholfen. Über 88 Prozent der Alumni arbeiten auch zwei Jahre nach Abschluss des Trainings noch bei den aufnehmenden Unternehmen. Die hohe Übernahmequote und zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den Erfolg. So wurde Academic Work beiden HR Excellence Awards für ein gemeinsames Projekt mit den Stadtwerken München sowie als HR Dienstleister des Jahres ausgezeichnet.

Academic Work vermittelt und rekrutiert Young Professionals, die noch im Studium sind oder am Anfang ihrer Karriere stehen. Das Unternehmen wurde 1998 in Schweden gegründet und hat seitdem über 160.000 Fachkräfte erfolgreich an Klienten vermittelt. In Deutschland hat Academic Work das erste Büro 2008 eröffnet und ist heute in München und Hamburg zu finden. Weitere Standorte sind Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und die Schweiz. Academic Work ist Teil der AW Group und der größte schwedische Personalvermittler im öffentlichen Dienst. Erfahren Sie mehr unter: https://www.academicwork.de

