Neu:“Flora & Fauna-Workshops“ im Nova Maldives ab dem „World Wildlife Conservation Day“

„Flora & Fauna-Workshops“ im Nova Maldives ab dem „World Wildlife Conservation Day“

Der World Wildlife Conservation Day am 4. Dezember 2022 ist im neuen Nova Maldives Resort der Startschuss für wöchentliche Workshops zur maledivischen Flora und Fauna, denn auf den Malediven leben u.a. Tiere wie Flughunde, Mangrovenreiher, Wasserhühner und Geckos und es gedeihen rund 250 Pflanzenarten wie Kokospalmen, Feigen und Schraubenpalmen.

Workshops zur Stärkung von Umweltbewusstsein und Biodiversität

Das Ziel der Workshops, die Einblicke in die außergewöhnliche Lebenswelt der tierischen Inselbewohner und der üppigen Pflanzwelt der Insel geben, ist die Stärkung des Umweltbewusstseins für das Korallenriff und den Unterwassergarten rund um das Nova Maldives. In den Workshops wird das Verhalten und die Bedeutung der einzelnen Arten für das Ökosystem vermittelt und aufgefordert der Natur etwas zurückzugeben und mit anderen Gästen einen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität zu leisten. Die Workshops des Nova Maldives sind kostenfrei und Spenden an den World Wildlife Fund (WWF), der sich auch auf den Malediven für die Ausbildung und Ausrüstung von Natur- und Tierschützern stark macht, sind freiwillig.

Das Resort eigene Korallenschutzprogramm

Eine der anderen Nachhaltigkeitsinitiativen des Nova Maldives ist das „Adopt a Coral“ Programm, das bei der Aufforstung der Korallenriffe hilft. Bruchstücke der Korallen werden dabei von den Gästen auf künstliche Korallenrahmen gepflanzt. Jede so neu gepflanzte Koralle wird fotografisch überwacht und die Gäste erhalten Online-Updates über das Wachstum ihrer Koralle. So tragen die Gäste zum Erhalt der Naturwunder rund um Nova bei und unterstützen den Umweltschutz.

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, der neue Resort Stern auf den Malediven, ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein Ort, an dem die Gäste den Moment erleben und gemeinsam mit der pulsierenden Nova Community in ein Malediven-Erlebnis eintauchen. Nova steht für ein zeitgenössisches „All-Inclusive-Community“ Konzept: Eine Insel für die Seele, ein Ort zum Abtauchen, Erleben, Abheben, Begegnen – perfekt für seelenverwandte Millennials. Aber auch Gäste jeden Alters sind in der „soulful“ Nova Community willkommen. Intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst – so verkörpert Nova die Kultur der Dachmarke Pulse Hotels & Resorts. Die 76-Villen-Insel liegt im Süd-Ari-Atoll und ist per Wasserflugzeug in 25 Minuten zu erreichen. Von Beach-Volleyball und Tauchen bis hin zu lokaler Kunst und Kultur, von stilvollen, aber relaxten Villen an Land und auf dem Wasser bis hin zur köstlichen kulinarischen Vielfalt – im Nova Resort nehmen sich die Gäste die Zeit, das zu tun, was ihre Seele glücklich macht.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

