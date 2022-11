Weihnachtsaktion für Seniorenheim

Eine private Weihnachtsaktion für das Seniorenheim Haus Rosmarin – unterstützt von Personalberatung hrXperts.

Die wohl emotionalste Zeit des Jahres steht vor der Tür: Weihnachten. Es sind vor allem die harmonischen Momente mit den Liebsten, die Weihnachten für viele Menschen zur schönsten Zeit des Jahres macht. Was aber, wenn niemand da ist, mit dem man diese besonderen Augenblicke teilen kann? Besonders für ältere Menschen in betreuten Unterkünften ist Weihnachten eine oft einsame und traurige Zeit. Und um genau diesen Menschen eine Freude zu bereiten, haben sich zwei Düsseldorferinnen eine besondere Weihnachtsaktion ausgedacht, die von der Personalberatung hrXperts und der Braseler Tischgemeinschaft der Düsseldorfer Jonges mit jeweils 500,00€ unterstützt wird:

Die Idee ist simpel: Die Bewohner:innen des Seniorenheims Haus Rosmarin wurden nach ihrem jeweiligen Weihnachtswunsch gefragt, und Firoozeh Biyabani und Conny Oelker haben daraus jeweils Wunschzettel gebastelt. Das Einkaufszentrum Breuninger in Düsseldorf stellte in seinem EG einen dekorierten Weihnachtsbaum und auch einen Stand für die beiden. Am 25. und 26. November standen die Frauen dann dort und haben Besucher von Breuninger gebeten, einen Wunschzettel auszuwählen, diesen Weihnachtswunsch direkt zu erfüllen und gleich wieder am Stand abzugeben.

Und weil bei so einer Aktion am Ende kein Wunsch unerfüllt bleiben darf, spenden die Braseler und die Personalberatung hrXperts jeweils 500€, damit die nicht zurückgebrachten Wunschzettel trotzdem noch erfüllt werden können.

Für jedes weitere Geschenk oder nicht genutzte Euro, gehen an ein Hospiz nach Düsseldorf Garath.

Mit Aktionen wie diesen können wir zeigen, dass wir in unserer eigenen schönen Zeit auch an die Menschen denken, denen das nicht zuteil wird, und ihnen von Herzen ein schönes Weihnachtsfest wünschen.

Weil es so ein Erfolg war, werden wir diese Idee wiederholen, und das Hause Breuninger fand die Idee so toll, dass sie es auch spontan in ihren anderen Häusern umgesetzt hat.

Als Startup im Sommer 2018 gegründet verfügt die etwas andere Personalberatung hrXperts über ein dynamisches Umfeld, flexible Strukturen und durch das Gründerteam über jahrzehnte-lange Erfahrung.

Neben den Klassikern: Direktansprache und Executive Search sind unter anderem die Bereiche Strategieberatung, Karriereberatung, Outplacement, Nachfolgeplanung, Interim Management und Active Sourcing die Steckenpferde der noch jungen Beratung.

Durch spezielles Knowhow in der Anwendung wissenschaftlicher Testverfahren zur Eignungsdiagnostik kann sich die Personalberatung zudem vom Wettbewerb absetzen und für einen greifbaren Mehrwert sorgen.

