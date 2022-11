VR-Radio Micro-Stereoanlage IRS-580.mxi

Lieblings-Musik von nahezu jeder Audioquelle genießen

– Riesige Radio-Programmvielfalt dank Internetradio, DAB+ und FM

– CD-Player mit motorisiert öffnendem CD-Schacht

– USB für Musikwiedergabe von USB-Stick und externer Festplatte

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Wiedergabe von Smartphone & Co.

– Zahlreiche Extras, z.B. analoge Pegelanzeige, Equalizer, Timer, dualer Wecker

– WLAN und kostenlose App für Steuerung und Musik-Streaming

Mit dem DAB-Internetradio mit CD-Player und Bluetooth von VR-Radio empfängt man digitale Radio-Vielfalt aus aller Welt über das Internet. Darunter vielleicht sogar den Lieblings-Sender aus dem letzten Urlaubsland! Über DAB+ und UKW hat man außerdem die volle Auswahl aus allen deutschlandweiten sowie lokalen Radiosendern. Da bleibt sicher kein Musikwunsch offen.

Zahlreiche Extras für noch mehr Entertainment: Zur Abwechslung kann man seine Lieblings-CD einlegen, die Musik-Bibliothek vom Smartphone kabellos per Bluetooth übertragen, seine Lieblingssongs vom USB-Stick wiedergeben. Oder man schließt den MP3-Player mit seinen Workout-Motivations-Hits per Kabel an. So hat man praktisch grenzenloses Musik-Vergnügen!

Satter Sound für Wohnzimmer, Partyraum und mehr: Dank Equalizer mit 8 Voreinstellungen und zusätzlich individueller Einstell-Möglichkeit sorgt man immer für den richtigen Ton. Und mit 300 Watt Musik-Spitzenleistung unterhält man sogar Gäste auf der Haus- und Gartenparty!

Weckt einen sanft, auch mit der Lieblingsmusik: Es lassen sich bis zu zwei Weckzeiten einstellen, z.B. für Werktage und Wochenende. Und man wählt aus, von welcher Musikquelle man geweckt werden möchte!

Einfach übersichtlich, übersichtlich einfach: Auf dem großen Display sieht man Informationen zum gewählten Sender, den gespielten Musiktiteln, Datum und Uhrzeit, Wettervorhersage, Börsen-Informationen u.v.m. Das Menü ist einfach gehalten und seine Bedienung intuitiv sowie nahezu selbsterklärend.

– Riesige Radio-Programmvielfalt dank Internetradio, DAB+ und FM mit RDS (Radio Data System): Sender-Suche manuell oder per Auto-Scan

– Jeweils 40 Senderspeicher für Internetradio, DAB+ und UKW (FM)

– Integrierter CD-Player für Wiedergabe von Audio-, WMA- und MP3-CDs

– USB für Musikwiedergabe von USB-Stick und externer Festplatte mit eigener Stromversorgung (jeweils bitte bestellen), unterstützte Formate: MP3, WMA, AAC, AAC+, Flac, WAV

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Wiedergabe von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, unterstützte Profile: HFP, A2DP und AVRCP

– AUX- sowie 2 digitale Audioeingänge für Wiedergabe von kabelgundenen MP3- und Audio-Playern

– Digitaler Sound-Prozessor (DSP) für beste Signalverarbeitung

– Großes LCD-Farbdisplay mit 8,1 cm / 3,2″ Diagonale und 320 x 240 Pixel Auflösung: zeigt Sendernamen, Titelinformationen, Uhrzeit, Datum und mehr

– Musik-Ausgangsleistung (RMS): 2x 60 Watt, Spitzenleistung: 300 Watt

– 8 Equalizer-Voreinstellungen + individueller Einstell-Möglichkeit

– Schlaf-Timer: schaltet Radio automatisch aus

– Wecker mit 2 Weckzeiten und Schlummer-Funktion

– Einfache Bedienung direkt an der Anlage und über Fernbedienung

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11a/b/g (2,4 und 5,0 GHz)

– Kostenlose App für iOS und Android: für Fernbedienung und Musik-Streaming, zum Erstellen von Wiedergabelisten

– Teleskop-Antenne mit Kipp-Gelenk: 14 bis 72 cm

– Anschlüsse Vorderseite: Kopfhörer (3,5-mm-Klinkenbuchse) und USB, Rückseite: Audio-Cinch und 2 Digital-Eingänge (coaxial, optisch)

– Material Gehäuse: Aluminium, Lautsprecher: Holz-Optik

– Farbe Radiogehäuse: schwarz, Lautsprecher: schwarz

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro

– Maße Radiogehäuse: 22 x 11,9 x 20,5 cm, Lautsprecher: je 15 x 24,5 x 17,2 cm, Gewicht: ca. 8,35 kg

– Micro-Stereoanlage IRS-580.mxi inklusive 2 Lautsprechern, Fernbedienung mit Batterien und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404112

Preis: 369,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3169-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3169-1232.shtml

Die Variante in silber:

VR-Radio Micro-Stereoanlage IRS-580.mxi: Webradio, DAB+, CD, Bluetooth, App, 300 Watt, silber

Preis: 399,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3174-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/p7ybydXiepQBfaS

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

