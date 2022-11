ATO Tragbare Ultraschall Durchflussmesser für mehr Flexibilität und Präzision

Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind relativ unempfindlich bei Temperatur- und Druckschwankungen, so dass sie sich gut für den Einsatz in der Industrie eignen.

Ein Durchflussmesser ist ein Gerät, das zur Messung der Durchflussrate oder Geschwindigkeit einer Flüssigkeit oder eines Gases verwendet wird. Es gibt viele verschiedene Arten von Durchflussmessern. In dieser Meldung geht es in erster Linie um tragbare Ultraschall Durchflussmesser, ihre spezifischen Vorteile sowie deren Einsatzgebiete.

Wie funktioniert ein Durchflussmesser?

Alle Durchflussmessgeräte arbeiten, indem sie eine physikalische Eigenschaft der Flüssigkeit messen, die proportional zur Geschwindigkeit der Flüssigkeit ist. Viele Durchflussmesser basieren beispielsweise auf dem Prinzip der Impulserhaltung, um die Geschwindigkeit der Flüssigkeit zu berechnen. Andere messen die Eigenschaften von elektromagnetischen Wellen, die von der sich bewegenden Flüssigkeit gestreut oder absorbiert werden.

Welche Vorteile bietet ein Ultraschall Durchflussmesser

Durchflussmesser sind Geräte, die die Durchflussrate oder -menge einer sich bewegenden Flüssigkeit messen. Ultraschall-Durchflussmesser messen die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit mit Hilfe von Schallwellen und werden in der Regel in der Industrie eingesetzt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten in geschlossenen Rohren zu messen.

Im Gegensatz zu anderen Arten von Durchflussmessern muss bei Ultraschall-Durchflussmessern die Flüssigkeit nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen, was sie ideal für die Messung von schmutzigen oder korrosiven Flüssigkeiten macht. Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind auch relativ unempfindlich gegenüber Temperatur- und Druckschwankungen, so dass sie sich gut für den Einsatz in rauen Umgebungen eignen.

Einer der Hauptvorteile von Ultraschall-Durchflussmessgeräten ist ihre hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit, die sie in vielen industriellen Anwendungen unverzichtbar machen. Sie können nach sehr präzisen Standards kalibriert werden, und sind in der Regel viel genauer als andere Arten von Durchflussmessgeräten. Dies macht sie in vielen industriellen Anwendungen, in denen ein hohes Maß an Genauigkeit erforderlich ist, unverzichtbar.

Für welche Einsatzgebiete eignet sich der Ultraschall Durchflussmesser ideal?

Ultraschall-Durchflussmessgeräte können zur Messung der Durchflussmenge praktisch aller Flüssigkeiten verwendet werden, einschließlich Wasser, Öl, Chemikalien und sogar hochviskoser Flüssigkeiten wie Schlamm oder Zellstoff. Sie werden in einer Vielzahl von Industriezweigen eingesetzt, z. B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Energieerzeugung und der Wasseraufbereitung.

Ultraschall-Durchflussmessgeräte eignen sich auch gut für die Messung des Flüssigkeitsdurchflusses in geschlossenen Rohren, wie sie in Prozessanlagen oder chemischen Raffinerien vorkommen.

Da die Flüssigkeit nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen muss, sind Ultraschall-Durchflussmessgeräte ideal für die Messung von schmutzige oder korrosive Flüssigkeiten. Darüber hinaus sind Ultraschall-Durchflussmesser relativ unempfindlich gegenüber Temperatur- und Druckschwankungen, so dass sie sich gut für den Einsatz in rauen Umgebungen eignen.

Warum ein tragbarer Ultraschall-Durchflussmesser?

Ein tragbarer Durchflussmesser ist ein kleines, leichtes Gerät, das leicht von einem Ort zum anderen getragen werden kann. Häufig wird ein tragbarer Durchflussmesser in Situationen eingesetzt, in denen eine feste Installation nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, wie zum Beispiel bei Außendiensteinsätzen.

ATO Flowmeter

Die Durchflussmesse von ATO gehören zu den genauesten und zuverlässigsten auf dem Markt. ATO-Flowmeter sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich mit Flansch- oder Gewindeanschlüssen erhältlich. Die ATO Flowmeter werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sind mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten kompatibel. Ganz gleich, ob Sie ein industrielles Durchflussmessgerät oder einen tragbaren Ultraschall Durchflussmesser benötigen, ATO hat ein Modell, das Ihren Wünschen und Anforderungen entspricht.

ATO Flowmeter

Herr Aaron Moe

Hongling Road, BLDG A 2106

541000 MiXc Xiufeng, Guilin

China

+86 773-363-7977

https://www.atoflowmeter.com/

inquiry@atoflowmeter.com

ATO ist ein führender Hersteller für industrielle Durchflussmesser. Zum Produktportfolio gehören unter anderem magnetische Durchflussmesser, digitale Gas-Durchflussmesser, tragbare Ultraschall-Durchflussmesser, und weitere Flowmeter. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Produkte werden diese häufig in der Industrie, in der Landwirtschaft, im Bauwesen, im Transportwesen sowie in der Wasserwirtschaft eingesetzt.

