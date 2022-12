So findest du das passende Spielzeugauto für dein Kind

Um die Ecken kurven, hupen und bremsen wie die Großen – all das geht am besten mit dem passenden Spielzeugauto für Kinder. Mit Kinderautos können schon die Kleinsten ordentlich aufs Gas treten und dabei jede Menge Spaß haben. Das Spielen mit Spielzeugautos bietet deinem Kind zudem noch viele weitere Vorteile. So fördert das Fahren mit dem Spielzeugauto viele wichtige Fähigkeiten und die Interaktionen mit anderen Kindern. Lieber mit einem batteriebetriebenen Ferrari durch die Straßen fahren, oder besser klassisch, mit der pedalbetriebenen Variante unterwegs sein? Eins ist klar, beides macht Kindern jede Menge Spaß. Aber welches Fahrzeug eignet sich für welches Kind? Lese hier, wie du das passende Spielzeugauto für dein Kind findest

Vom Klassiker bis zur ferngesteuerten High-Teck-Variante – so findest du das passende Spielzeugauto

Die Vielzahl an Spielzeugautos für Kinder ist groß, daher solltest du dich vor dem Kauf informieren, welches das passende Spielzeugauto für dein Kind ist. Lese hier, welches Kinderauto sich für dein Kind eignet.

Elektrische Kinderautos

Realistisches und originalgetreues Design

Gut geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Beinhalten einen 5-Punkt-Sicherheitsgurt

Einige Modelle kommen mit einer Fernbedienung

Inklusive Motorensound, leuchtenden Scheinwerfern und Musikfunktion

Elektrische Autos sind batteriebetrieben

Elektrische Motorräder für Kinder

Realistisch wirkende Nachbildungen echter Motorräder

Gut geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Fördern die motorischen Fähigkeiten und den Gleichgewichtssinn

Elektrische Motorräder sind batteriebetrieben

Lassen sich per Knopfdruck starten

Go-Karts für Kinder

Macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die Bewegung

Kinder ab einem Alter von 2 Jahren können Kinder Go-Kart fahren

Fördert die kindliche Entwicklung

Während die Kinder Spaß haben, trainieren sie ihre motorischen Fähigkeiten

Das Kinderauto mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Dieser rote Flitzer überzeugt nicht nur durch sein originalgetreues Design, sondern er punktet auch in Sachen Sicherheit. Standardmäßig ist er mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt, einer Geschwindigkeitsbegrenzung und einer Fernbedienung, mit der Erwachsene ins Fahrgeschehen eingreifen können, ausgestattet. Zu einer echten Spritztour gehört natürlich ein gekonnter Motorensound, eine Musikfunktion und leuchtende Scheinwerfer.

Das Lieblingsauto unserer kleinen Kunden

Das originalgetreue Aussehen und jede Menge Fahrspaß machen diese Mercedes-Nachbildung zum Liebling unserer kleinen Kunden. Die Kombination aus einem edlen Design und einfacher Bedienung garantieren extra viel Spaß beim durch die Straßen cruisen. Genau wie die meisten seiner HOMCOM Fahrzeug-Kollegen kommt er mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt, einer Geschwindigkeitsbegrenzung und einer Soundfunktion.

Das Kinderauto für den kleinen Geldbeutel

Mit diesem Scooter können schon die kleinsten das Fahren trainieren. Leuchtende Scheinwerfer und einen Einschalter an den Hangriffen sorgen für ein realistisches Fahrerlebnis. Das Beste daran – obwohl es diesen elektrischen Scooter schon für kleines Geld zu haben gibt, muss auf großen Fahrspaß nicht verzichtet werden.

Darum sollten deine Kinder mit Spielzeugautos spielen

Spielzeugautos sind bis heute nicht aus der Mode gekommen und das hat mehr als nur einen guten Grund. Das fahren mit Autos macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die Entwicklung und die soziale Interaktion mit anderen Kindern. Während deine Kinder ordentlich auf Tube drücken, Lenken, Hupen und gekonnt Kurven nehmen, trainieren sie ihren Gleichgewichtssinn, die Hand-Auge-Koordination und ihre Sozial-Skills. Zudem ermutigen Spielzeugautos zum Spielen an der frischen Luft, denn so richtig Spaß macht Autofahren doch nur, wenn einem dabei der frische Wind um die Nase weht. Beim Fahren mit Kinderautos trainieren deine Kinder also ganz automatisch und fast unbemerkt wichtige Fähigkeiten. Warum also nicht auf den Klassiker, das gute, alte Spielzeugauto zurückzugreifen. Finde jetzt auch du das passende Spielzeugauto für dein Kind.

Das sind die Vorteile von Spielzeugautos

Fördert das Spielen an der frischen Luft

Spielspaß bei dem man ordentlich Energie ablassen kann

Fördert die motorischen Fähigkeiten und die Hand-Auge-Koordination

Gemeinsame Spaziergänge inklusive Spielzeugauto machen gleich viel mehr Spaß

Dein Kind bekommt schon früh ein Gefühl für die Verkehrsordnung.

FAQ

Ab welchem Alter können Kinder mit elektrischen Autos fahren?

Schon Kinder ab 3 Jahren können mit dem richtigen elektrischen Auto durchstarten. Es gibt aber schon Modelle, die sich für Kinder ab 2 Jahren gut eignen. Die meisten elektrischen Autos können von Kinder bis zu einem Alter von 5 Jahren gefahren werden.

Wie sicher sind Spielzeugautos?

Anschnallgurte und eine Geschwindigkeitsbegrenzung, sowie eine Fernbedienung, über die Erwachsene ins Fahrgeschehen eingreifen können, bieten zusätzliche Sicherheit. Viele Modelle verfügen aber auch über eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung. Kinder sollten man in der Regel nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen mit elektrischen Autos fahren lassen. Elektrische Autos sollten nur auf einem ebenen Boden gefahren werden, sie eignen sich nicht für das Fahren auf Rasen, unebenen Boden und Sandwegen.

Wie funktionieren elektrische Kinderautos?

Die meisten elektrischen Autos funktionieren über eine Batterie, der von Zeit zu Zeit Zuhause an der Steckdose wieder aufgeladen werden muss. Kinder können die Geschwindigkeit der Fahrt selbst bestimmen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung verhindert dabei, dass ihr Kind schneller als 3 km/h die Stunde fahren kann.

Anwendungshinweise zu den Batterien

1. Bei der ersten Aufladung sollte die Batterie 8-10 Stunden aufgeladen werden

2. Bei einem geringen Batteriestand sollten Sie die Batterie rechtzeitig wieder aufladen.

3. Das Aufladegerät sollte während des Ladens stabil stehen, damit es nicht umgestoßen werden kann

4. Es wird empfohlen, ein Standard-Ladegerät zum Aufladen zu nutzen.

