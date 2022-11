Startschuss für Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Wolfsburg, 23.11.2022 – Am Mittwoch, 23. November, eröffnete Oberbürgermeister Dennis Weilmann gemeinsam mit Vertretern der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie Partnern und Sponsoren offiziell den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Nach der Eröffnung präsentierte Antenne Niedersachsen die weihnachtliche Lichtshow, die zweimal täglich, um 17 und 19 Uhr, für ca. fünf Minuten ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein bietet. Ab Donnerstag beginnt das öffentliche Programm im „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“. Jeden Donnerstag bis Sonntag warten hier verschiedene weihnachtliche (Bastel-)Angebote auf die kleinen Gäste. Erstmalig ist auch der WölfiClub dabei, der jeden Donnerstag von 14:00 bis 19:00 Uhr ein buntes Kinderprogramm gestaltet. Bereits seit Montag können die Besucherinnen und Besucher den Wolfsburger Weihnachtsmarkt und die weihnachtliche Atmosphäre in der Fußgängerzone genießen.

„Angesichts zahlreicher Herausforderungen war in diesem Jahr wenig Zeit für Besinnliches. Umso mehr freue ich mich, dass unser diesjähriger Wolfsburger Weihnachtsmarkt wieder in gewohnter Form stattfinden kann und ein geselliges Beisammensein bei Winterduft und Weihnachtsliedern möglich ist. Allen Weihnachtsmarktgästen wünsche ich eine angenehme und unterhaltsame Zeit. Genießen Sie die vielfältigen Angebote, die unser Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt zu bieten hat“, betont Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in gemütlicher Atmosphäre und mit besonderen Highlights ohne Einschränkungen auf die Weihnachtszeit einstimmen können.“

Vom 21. November bis zum 29. Dezember 2022 (außer 24. und 25. Dezember) veranstaltet die WMG den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. In stimmungsvoller Atmosphäre lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2022 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 53 61.899 94-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de