Toni Hertz feat. John Davis – Peace to the world

Ein Lied für den Frieden

John Davis, der wahre Sänger hinter Milli Vanilli, teilt seine Friedensbotschaft mit der Welt immer noch:

Zusammen mit Toni Hertz nahm er den Song „Peace To The World“ auf, welcher ab 25.11.2022 auf allen bekannten Streaming- und Downloadservices gehört werden kann.

Es gibt wenige Künstler in Deutschland, deren Stimmen so bekannt sind wie die von Milli Vanilli. John Davis war eine davon und er ist sich sein Leben lang treu geblieben. Im Mai 2021 ist der US-Sänger in seiner Wahlheimat Nürnberg an Covid verstorben.

Mit dem deutschen Sänger Toni Hertz hat er vor einigen Jahren die Weihnachtssingle „Peace To The World“ aufgenommen. Seine Message von damals ist heute leider aktueller denn je. Mit der Veröffentlichung der neu gemasterten Single möchte Toni Hertz ihm Gedenken und für die tolle Kooperation danken und versuchen, ein wenig Frieden in die unruhige Weihnachtszeit 2022 zu bringen.

Toni Hertz hat in den letzten Jahren immer wieder einzelne Projekte mit „The Real Voice of Milli Vanilli“ – John Davis – umgesetzt. John Davis war ein herzensguter Mensch, dem es immer wichtig war, seinen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Durch seine Stimme und seine Musik wird er ewig weiterleben.

Links:

https://www.toni-hertz.de/

https://www.instagram.com/tonihertz/

https://www.facebook.com/tonihertzmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCc13pAeky8NR7VDgB98YMow

Songwriter: Achim Silberhorn

Verlag: Bailer Music Publishing

Vocals: John Davis

VÖ: 25.11.2022

UPC: 197187282395

ISRC: DEHE82200032

Pre-Save Link:

https://orcd.co/peacetotheworld

? & © 2022 Soundtopeople GmbH

Label: Soundtopeople GmbH via Orchard GmbH

Quelle: Soundtopeople

