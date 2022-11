Sucess in Headhunting: Headhunter & Social Media

Neue Zeichen im Social Media für Recruiting setzten

Ohne Social Media funktioniert heutzutage nichts mehr im Recruiting; das gilt insbesondere auch für Headhunter, sagt Siegfried Hesker, COO und Gründer der HSC Personalmanagement Personalberatung. Diejenigen, die nicht in den sozialen Medien sind, gelten nicht nur als alte Schule, sondern laufen auch Gefahr, vom Markt zu verschwinden. Schließlich müssen Talentsucher dorthin gehen, wo sie die besten Kandidaten sammeln. Die neue Generation kann nicht mehr mit Stellenanzeigen in überregionalen Zeitungen und Wirtschaftsmagazinen erreicht werden.

Ob LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook oder Instagram, die sozialen Netzwerke sind heute nicht mehr vom aktiven Recruiting wegzudenken. Den Anfang nahm OPENBC dem späteren Xing und sammelte Profile und Kontakte besonders im Business Bereich. Aktuell verändert sich der Business Markt der Netzwerke. Der neue Stern am Himmel ist LinkedIn. Dort können nicht nur kostenlos Beiträge veröffentlicht werden sondern auch entsprechende Recruiting-Videos. Die HSC Personalmanagement hat schon früh den Trend erkannt. Gegründet in 1999 hat die HSC Personalmanagement immer neue Trends aufgenommen und umgesetzt. Das Ziel? Qualifizierte und passende Kandidaten für Ihre Auftraggeber anzusprechen und zu vermitteln. So ist die Personalvermittlung einer der Kernkompetenzen der HSC Personalmanagement. Der Besondere Wert? Die Ansprache der Kandidaten auf Augenhöhe. Jeder der Headhunter bei HSC Personalmanagement kann selber auf langjährige Führungserfahrung zurückblicken und so die Gespräche auf allem höchsten Niveau führen. Oft gipfelt die Beratung dann auch im Führungskräfte Coaching. Viele Kandidaten vertrauen der HSC Personalmanagement seit Jahren im C-Level Management Bereich.

HSC Personalmanagement Personalberatung

