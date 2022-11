Automatisieren Sie Ihr Affiliate-Marketing

Automatische Erfassung und Analyse Ihrer Daten mit dem neuen Tracking-Tool von Nabenhauer Consulting

Steinach im November 2022 – Nabenhauer Consulting, einer der führenden Anbieter von erfolgreichem Online Marketing, hat ein neues Tracking Tool entwickelt, das es ermöglicht, die Aktivitäten von Nutzern auf Affiliate-Websites zu verfolgen. Das neue Tool namens Affilitracking wird in Verbindung mit den bereits vorhandenen Digistore24 Content-Links genutzt und ermöglicht es den Nutzern, die Performance ihrer Affiliate-Marketing-Kampagnen zu überwachen. Mehr über das effiziente Tool von Nabenhauer Consulting und Referenzen jetzt im Internet unter: https://www.affilitracking.com

Die Einführung dieses neuen Tools ist ein weiterer Schritt in Richtung Automatisierung des Affiliate-Marketings und trägt zur Effizienz der Kampagnen bei. Bisher mussten Affiliate-Marketer jeden Schritt ihrer Kampagne manuell überwachen und erstellen, was oft eine zeitaufwendige und mühsame Aufgabe war. Durch die Verwendung des neuen Affilitracking-Tools können die Nutzer nun ihre Kampagnen automatisch verfolgen und sofort reagieren, wenn sich irgendetwas ändert. Affilitracking.com ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Tracking Tool, welches in Verbindung mit den bereits vorhandenen Digistore24 Content-Links genutzt wird. Hier mehr über das Tool „Affilitracking.com“ erfahren: https://www.affilitracking.com

Das Tool ermöglicht es Nutzern, die Klicks auf ihre Links zu tracken und so die Performance ihrer Marketingkampagnen zu optimieren. Bisher war es nur möglich, die Anzahl der Klicks auf einen Link zu sehen, Affilitracking.com bietet jedoch weitere nützliche Informationen wie die Herkunft der Klicks, die Konversionsrate und vieles mehr. Mit diesem Tool können Affiliates ihre Kampagnen noch effektiver gestalten und so bessere Ergebnisse erzielen.

Das Tool „Affilitracking.com“ ermöglicht es den Vendoren, ihre Affiliates zu sehen und zu vergüten. Die Vorteile liegen darin, dass die Datenschutzregeln eingehalten werden und nur die Leads gezählt werden, welche auf die Dankeseite gekommen sind. Dadurch können die Kunden selbst entscheiden, ob und was sie vergüten möchten. Jeder Vendor sieht durch die Affiliates für ihn und kann sofort reagieren, wenn er mehr Leads braucht. Das Tool „Affilitracking.com“ bietet ein datenschutzkonformes Tracking für Unternehmen. Das Tool funktioniert nach dem EU-US-Privacy-Shield und ist für Unternehmen konzipiert, die ihren Kunden ein datenschutzkonformes Tracking anbieten möchten.

Die neuen Produkte von Nabenhauer Consulting sind einfach genial! Mit dem innovativen Tool Affilitracking.com können die Kunden ihre Ideen super schnell umsetzen. Nabenhauer Consulting ist bekannt und geschätzt für innovative Angebote. Das neueste Produkt „Affilitracking.com“ ist ein weiteres Beispiel für die Kreativität des Unternehmens. Schnell und gezielt können Kunden damit ihre Ideen umsetzen! Nabenhauer Consulting ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die erfolgreiche Einführung Ihres neuen Produktes geht. Nabenhauer Consulting ist am Puls der Zeit und entwickelt permanent neue, zukunftsweisende Tools. Mit diesen können sie ihre Marktanteile weiter festigen – vor allem am Hauptsitz in Steinach.

Nabenhauer Consulting steht als Unternehmensberatung für Vertriebs- und Marketingoptimierung mit der Verknüpfung von klassischen und modernen Marketingpfaden, viel praktischem Bezug und unkonventionellen Wegen.

Firmenkontakt

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Werftstrasse 3

9323 Steinach

+41 (0) 8 44 – 00 01 55

+41 (0) 71 – 4 40 40 29

info@nabenhauer-consulting.com

https://nabenhauer-consulting.com

