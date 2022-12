NUK/NJE 2023 am 23.01.2023 in der NCC Ost der NürnbergMesse 11. Nürnberger Unternehmerkongress mit 19. Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft

Veränderungen begrüßen – Chancen umarmen

Nürnberg – Wie behaupten sich mittelständische Unternehmen in einer volatilen und chaotischen Welt? Wie schaffen sie es, erfolgreich zu bleiben? Aktuelle Fragen, die am 23. Januar 2023 auf dem 11. Nürnberger Unternehmer-Kongress mit anschließendem Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft im NCC Ost der NürnbergMesse von hochkarätigen Keynote Speakern und Referenten mit rund 800 Teilnehmer:innen diskutiert werden. Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat erneut die Schirmherrschaft übernommen.

Digitalisierung, geopolitische Unwägbarkeiten, knappe Rohstoffe, steigende Rohstoff- und Energiepreise, gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel, erhöhte Nachhaltigkeits- und Umweltschutzanforderungen sowie sich rasant verändernde Märkte sind die Herausforderungen, denen sich mittelständische Unternehmen derzeit gegenübersehen. Geschäftsmodelle, die jahrzehntelang funktioniert haben, stehen auf der Kippe. Veränderung wird zur neuen Normalität!

Familienunternehmen haben hier die besten Chancen. Sie sind wendig, haben in ihrer Geschichte immer wieder Krisen überlebt, sich mit Kreativität und innovativen Leistungen an veränderte Gegebenheiten angepasst und Chancen ergriffen. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Unternehmer und Keynote Speaker Hans Thomann. Unter seiner Führung wurde aus einem Musikgeschäft in Treppendorf der weltweit umsatzstärkste Musikalienhändler mit einer eingeschworenen Kunden-Community. Sabine Hübner, Unternehmerin, Buchautorin und Service-Expertin Nr. 1 (Pro7), spricht über das „Potential von Service in volatilen Zeiten“. In den insgesamt sechs Gesprächskreisen, in denen es unter anderem um Nachhaltigkeit, Unternehmensentwicklung, Finanzmarkt, Markteinflüsse und Servicemodelle geht, teilen namhafte Experten und Unternehmer ihre Erfahrung.

Der an den Unternehmer-Kongress anschließende 19. Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft wartet ebenfalls mit einem hochkarätigen Keynote Speaker auf: Deniz Aytekin, Gründer, Unternehmer, Schiedsrichter und Buchautor, spricht über Veränderung und Führung.

Zum Abschluss des Tages verleihen Sabine Michel, smic! Events & Marketing, und Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, den Netzwerkpreis „Gemeinsam sind wir stark“. Der Preis wird seit 2014 an Institutionen oder Personen aus der Metropolregion Nürnberg verliehen, die sich – über den eigenen unternehmerischen Erfolg hinaus – in besonderem Maße für die Region engagieren.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Mehrwert für 2023 und melden Sie sich an unter www.unternehmer-kongress.de/anmeldung.html.

Die Teilnahmegebühr beträgt 225,00 Euro (zzgl. MwSt.).

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.

Veranstalter ist smic! Events & Marketing GmbH, eine inhabergeführte Full-Service-Agentur mit Sitz in Nürnberg, gegründet 2007. Mit unkonventionellen Ideen, Kreativität und Leidenschaft sorgt das Team dafür, dass Marketing Ergebnisse erzielt. Konzeption und Umsetzung von Marketingmaßnahmen, klassische und digitale Werbung, Web-Design und Programmierung, Social Media oder eine außergewöhnliche Veranstaltung – smic! ist der ideale Partner – online, offline und live.

Dieser Text hat 3.224 Zeichen inklusive Leerzeichen. Weiteres Bildmaterial können Sie in elektronischer Form unter smic@smic-marketing.de anfordern. Ein Belegexemplar an die Presseagentur wird erbeten.

Kontakt:

smic! Events & Marketing GmbH

Sabine Michel

Oedenberger Str. 7

90491 Nürnberg

Telefon: + 49 911 475 850-00

Telefax: + 49 911 475 850-90

E-Mail: smic@smic-marketing.de

Internet: www.smic-marketing.de