Roidmi Saugroboter im Black Friday SALE: Bis zu 50% sparen

Der „Black Friday“ steht vor der Tür und das ist die beste Zeit, um günstige Produkte zu den niedrigsten Preisen zu bekommen. Diese beiden Staubsaugerroboter sind eine gute Wahl, um das Problem der hä

Die Allround-Maschine Roidmi EVA reinigt nicht nur ohne manuelles Eingreifen, sondern reinigt den Mopp auch regelmäßig, wodurch das Problem des immer schmutziger werdenden Mopps gelöst wird. Gleichzeitig können die Funktionen der automatischen Staubabsaugung und der Lufttrocknung des Mopps die Probleme des Bakterienwachstums und des eigenartigen Geruchs wirksam vermeiden.

Darüber hinaus ist die Saugkraft dieser Maschine so hoch wie 3200Pa, die leicht absorbieren können die tiefen Schmutz und Staub in der häuslichen Umgebung. Es ist mit LDS4.0 Lasernavigation ausgestattet, die schnell das ganze Haus scannen und automatisch Karten durch den SLAM-Algorithmus zeichnen kann, und kann die automatische Planung durch interne Berechnungen durchführen. Gleichzeitig zeigt er gute Leistungen bei der Hindernisvermeidung und der Akkulaufzeit; das Gerät unterstützt auch Sprachverbindungen wie Google und Xiaomi.

Unter der Prämisse einer ausgezeichneten Navigation und Hindernisvermeidung kann Roidmi EVA problemlos Kehr- und Wischvorgänge, selbstreinigende Wischvorgänge und die automatische Staubaufnahme integrieren. Er ist ein echter Allround-Saugroboter.

Roidmi Eve Plus, ein weiteres wirtschaftliches Modell von Roidmi, ist mit einer automatischen Staubsammelfunktion ausgestattet, die den Staubbehälter selbst reinigen und den Müll selbst verpacken kann. Nach jeder Staubabsaugung sterilisiert und desinfiziert das Gerät automatisch Staubmilben und andere Mikroorganismen. Es erfüllt die Bedürfnisse von Menschen, die mit der Arbeit beschäftigt sind und keine Zeit haben, die Staubbox zu reinigen, und von denen, die es leid sind, die Staubbox manuell zu reinigen.

Darüber hinaus gibt es Zehntausende von Offline-Elektrofachgeschäften und lokale Vertriebshändler in vielen Ländern, so dass der Kundendienst gewährleistet ist.

Zum Black Friday kannst du dir für 724,00EUR den Allround-Saugroboter Roidmi EVA zu einem Schnäppchenpreis sichern. Den automatische Saugroboter Roidmi Eve Plus kannst du dir im Rahmen des Black Friday für richtig gute 349,00EUR sichern.

