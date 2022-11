Egon Wilcsek übernimmt Vertrieb für Europa bei Contentserv

München, 22.11.2022 – Egon Wilcsek (55) wechselte zum 1.11.2022 als Senior Vice President, Sales Europe zu Contentserv und übernimmt dort die Verantwortung für den Vertrieb im wichtigsten Markt des führenden Anbieters für Cloud-basiertes Product Information Management (PIM). Er berichtet an den Chief Executive Officer, Michael Kugler.

Egon Wilcsek verfügt über umfassende Branchenerfahrung. Er kommt von Emplifi, einem Anbieter von Customer Experience Lösungen, wo er zuletzt als Vice President die Verantwortung für DACH sowie Zentral- und Osteuropa trug. Der Diplom-Informatiker (FH) bekleidete zuvor Management-Positionen in Vertrieb und Marketing u.a. bei der censhare AG, Socialbakers a.s., Omniture und Siebel/Oracle.

„Mit Egon Wilcsek gewinnen wir einen gestandenen Vertriebsprofi, der den Markt und die Kundenbedürfnisse in höchstem Maße kennt. Er versteht es darüber hinaus, Teams zu führen und zu motivieren. Er wird einen wesentlichen Beitrag leisten, unsere ambitionierten Wachstumspläne bei Contentserv zu realisieren“, sagte CEO Michael Kugler.

„Ich habe die Entwicklungen bei Contentserv sehr nah verfolgt und sehe das enorme Potenzial, das das Unternehmen hat und in welcher Geschwindigkeit es sein Produktportfolio auf die Kundenanforderungen ausrichtet. Ich freue mich, jetzt Teil dieses Teams zu sein und meine langjährigen Erfahrungen in dieser wichtigen Rolle einbringen zu können“, schrieb der neue Europa-Vertriebschef in seiner Vorstellung an die Mitarbeiter von Contentserv.

Für viele Marketer, IT-Fachleute und globale Produktteams kann sich das Managen von Produktdaten chaotisch anfühlen. Die Daten sind isoliert über Systeme und Excel-Tabellen verteilt. Das kostet Zeit und schafft Inkonsistenzen, die das Kundenerlebnis beeinträchtigen. Die Product Experience Cloud von Contentserv macht Markenherstellern und Fachhändlern das Managen und Optimieren von Produktinhalten einfach – dank einer zentralen, einfach zu bedienenden Cloud-Lösung. Optimierte Produktinhalte machen es möglich: Statt sich mit lückenhaften Daten herumzuschlagen, nutzen Teams die gewonnene Zeit für die Erstellung umfassender, relevanter und emotionaler Produkterlebnisse. So stärken sie ihre Marke und begeistern letztendlich ihre Kunden.

