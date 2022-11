Reutlingen leuchtet- Die Stadt laeutet mit magischer Erlebnisnacht den Advent ein

Die Innenstadt lockt auch in diesem Winter Gäste aus Nah und Fern mit weihnachtlichen Erlebnissen und Shows an. Bei einer langen Einkaufsnacht am 26. November von 18-22 Uhr wollen die Veranstalter mit einem leuchtenden vorweihnachtlichen Erlebnisraum Besucher in die Reutlinger Innenstadt ziehen. Dabei sollen magische Show- und Lichtmomente sowie kulinarische Highlights für ein außergewöhnliches Flair sorgen.

Vorweihnachtlicher Erlebnisraum zum Genießen

Mit drei Weihnachtsinseln wird die Adventsstimmung am Abend unterstrichen. Besucher der Achalmstadt sind herzlich eingeladen sich auf den gemütlichen Sitzgelegenheiten der Weihnachtsinseln auszuruhen und zwischen den Einkäufen mal durchzuatmen. Die festlich geschmückten Tannenbäume und die ansprechende Weihnachtsdekoration ist bereits ab Donnerstag bis einschließlich des dritten Advents vor der Nikolaikirche, in der Rathausstraße sowie in der Katharinenstraße aufgebaut.

Neben zauberhaft illuminierten Zugängen zur Fußgängerzone mit verschiedenen sanften Lichtobjekten in unterschiedlichen Farben und Formen haben sich die RTaktiv e.V. Einzelhändler und die Reutlinger Gastro Initiative RGI e.V. so einiges einfallen lassen. Eine Reihe kulinarischer Genuss-Stationen und Black-Weekend Sonderangebote laden die Besucher von 18-22 Uhr zum Schlendern, Essen und Late-Night Shopping ein. Dabei wird in diesem Jahr auf einen bedachten Einsatz von Ressourcen geachtet, so wurde die Beleuchtungszeit um eine Stunde gesenkt und die Gesamtanzahl der Pylonen um zweidrittel reduziert. Darüber hinaus handelt es sich um LED-Lichtobjekte die einen extrem geringen Stromverbrauch haben.

Magische Momente zum Staunen und Verweilen

„Die besonderen Lichtobjekte, die gemütlichen Weihnachtsinseln und die Feuer-Show am Abend verleihen der langen Einkaufsnacht einen ganz besonderen Charme…“, so Anna Bierig, Geschäftsführerin der StaRT Marketing & Tourismus GmbH. „…und stimmt mit stimmungsvoller Musik an verschiedenen Plätzen und einem zauberhaften Engel auf Stelzen unsere Besucher auf eine wunderschöne Adventszeit in Reutlingen ein.“

„Highlight der Einkaufsnacht wird diesmal eine spezielle Feuer- und Lichtershow sein, die die Besucher facettenreich mit Musik und Tanz faszinieren wird“ so Christian Wittel, Vorsitzender von RTaktiv. „Die Zuschauer am Marktplatz werden bei der „Dance with Fire Show“ in eine Welt der Emotionen, Ästhetik und begeisternden Effekte entführt.“ Laut der Künstlerin Stefanie Fleschutz ein audiovisuelles Erlebnis, bei dem klassische Feuerelemente durch besondere Licht- und Tontechnik ergänzt werden.

Neben der Bühne auf dem Marktplatz werden die Besucher in den Einkaufsstraßen mit stimmungsvoller Musik unterhalten. Ein Engel der auf Stelzen in luftiger Höhe als „Walking-Act“ unterwegs sein wird, überrascht die Gäste. Und ein ganz besonderer Hingucker am Abend wird sicher auch die geplante Hula-Hoop Performance. Die Tänzerin Samara Bannikov besticht in ihrer dynamischen Show durch ihr besonderes Temperament und ihre Körperbeherrschung.

Um die schönsten Erinnerungen an diesem Abend festzuhalten, gibt es einen Fotopoint an der Weihnachtstanne auf dem Marktplatz. Mit einer Vielzahl von Möglichkeiten wird der Abend sicher ein besonderes Einkaufserlebnis für Jung und Alt. Die Reutlinger Veranstalter, Gastronomen und Einzelhändler haben sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Wir dürfen gespannt sein.

Weitere Informationen: www.tourismus-reutlingen.de

Auch in diesem Jahr erwartet Sie eine zauberhaft illuminierte Innenstadt, welche zum ausgiebigen Shopping unter dem Sternenzelt einlädt! Entdecken Sie individuelle Black-Weekend-Aktionen der Reutlinger Einzelhandels sowie kulinarische Genuss-Stationen der Reutlinger Gastro Initiative.

Freuen Sie sich zudem auf spektakuläre Feuer- & LED-Shows von Dance With Fire und Hula Hoop Artist Samara Alessa. Untermalt wird die lange Einkaufsnacht von Dan Geusen als musikalischem Walking Act!

